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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Васильева Елена

СОБЫТИЯ


14.08.2026 Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
07.02.2023 CRM-система «Ночлежки» стала доступнее региональным организациям помощи бездомным 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Васильева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4976 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8284 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26303 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18155 1
VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Бабкин Александр 17 1
Фадеева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18178 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8855 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1538 1
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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