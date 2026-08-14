Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильева Елена
СОБЫТИЯ
|14.08.2026
|Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября 1
|07.02.2023
|CRM-система «Ночлежки» стала доступнее региональным организациям помощи бездомным 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Васильева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4976 1
|VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
|VK - Mail.ru Group 3604 1
|ССТ - Специальные системы и технологии 28 1
|VK Добро - Mail.ru Добро 25 1
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
|Бабкин Александр 17 1
|Фадеева Анна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166430 2
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1801 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.