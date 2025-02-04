«Делимобиль» и благотворительный Фонд «Онкологика» стали партнерами

«Делимобиль», оператор каршеринга, начал сотрудничество с благотворительным Фондом «Онкологика». Основная цель партнерства — поддержать деятельность Фонда, и взрослых онкопацентов в период лечения и их близких, обеспечив им возможность комфортно добираться до медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

В рамках совместного проекта «Делимобиль» предоставит подопечным Фонда и их окружению возможность использовать ближайшие машины сервиса для совершения поездок до места лечения и обратно. Кроме того, к Всемирному дню борьбы с раком, «Делимобиль» перечислит часть стоимости поездок четвертого февраля в пользу Фонда «Онкологика». Эти средства будут направлены на меры поддержки взрослых онкопациентов и их близких, в том числе на развитие системных проектов.

«Наше сотрудничество с «Делимобилем» — яркий пример того, как большой бизнес может принимать участие в благотворительности. Причем не только финансами, но и ресурсами. Очень важно объединять усилия фондов и компаний, чтобы эффективно помогать тем, кто в этом нуждается. Наша команда искренне благодарит Делимобиль за поддержку — оплата городских поездок является одной из самых востребованных услуг в Фонде, и для нас очень важно развивать это направление помощи», — сказала Мирослава Сергеенко, учредитель и президент БФ «Онкологика», председатель Попечительского совета Эндаумента «Онкологика», executive-коуч.