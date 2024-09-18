Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения

В Курской области 242 школы перешли на дистанционное обучение, еще 100 – на смешанный формат. Ноутбуки Inferit Compact стали частью технического оснащения для поддержки образовательного процесса в регионе. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устройства в четырех общеобразовательных учреждения региона.

Олег Епишин, директор по продажам «Инферит», прокомментировал: «Мы рады возможности внести свой вклад в поддержку образовательного процесса в Курской области. Inferit Compact – это надежные и производительные устройства, которые позволят ученикам полноценно учиться дистанционно. Мы считаем важным поддерживать образование в регионах, особенно в сложных ситуациях. Продолжим следить за развитием ситуации и рассматривать возможности дальнейшего участия в поддержке образовательных проектов в регионе».