Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

Благотворительный фонд «Форпост помощи» передал курским школьникам ноутбуки «Инферит» (ГК Softline) для дистанционного обучения

В Курской области 242 школы перешли на дистанционное обучение, еще 100 – на смешанный формат. Ноутбуки Inferit Compact стали частью технического оснащения для поддержки образовательного процесса в регионе. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В связи со сложной ситуацией в регионе 242 школы Курской области начали учебный год в дистанционном формате, еще около 100 школ реализуют смешанный формат обучения. Благотворительный фонд «ФОРПОСТ ПОМОЩИ» приобрел у компании «Инферит» (ГК Softline) ноутбуки Inferit Compact по специальной цене для поддержки образовательного процесса в регионе и передал устройства в четырех общеобразовательных учреждения региона.

Олег Епишин, директор по продажам «Инферит», прокомментировал: «Мы рады возможности внести свой вклад в поддержку образовательного процесса в Курской области. Inferit Compact – это надежные и производительные устройства, которые позволят ученикам полноценно учиться дистанционно. Мы считаем важным поддерживать образование в регионах, особенно в сложных ситуациях. Продолжим следить за развитием ситуации и рассматривать возможности дальнейшего участия в поддержке образовательных проектов в регионе».

Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна?
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренд на комплексность, альтернативные решения и контракты на 5-7 лет – реалии рынка?

Российский микроэлектронный завод собирается кратно нарастить выпуск продукции

IaaS или частное облако? Полный список затрат на примере клиента Softline

Найден способ обнаруживать американские самолеты-невидимки с помощью фундаментальных свойств сети Starlink

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

3Logic Group осваивает новый бизнес. Создан ИТ-интегратор, который не хочет работать с мелкими компаниями

Конференции

Цифровые HR технологии 2024

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука TECNO MEGABOOK K16S AMD: заметный игрок в доступном сегменте

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/