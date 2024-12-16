Создана технология на замену Bluetooth. Она уже используется

УПДУ и новая технология беспроводной связи

Ассоциация участников видеоотрасли Китая (China Video Industry Association; CVIA) утвердила стандарт универсального пульта дистанционного управления (УПДУ) для бытовых электронных устройств, пишет The Register.

УПДУ, по задумке разработчиков стандарта, должны стать альтернативой использованию множества инструментов для управления потребительской аудио- и видеотехники, такой как телевизоры, музыкальные проигрыватели, телевизионные приставки для приема сигнала через интернет (IPTV) и пр.

Сегодня нередки случаи, когда пользователь вынужден держать дома целый набор ПДУ, а также поддерживать их работоспособность, к примеру, вовремя меняя батарейки. УПДУ должен сделать эту проблему менее острой. Технологии, описанные в стандарте, позволяют УПДУ самостоятельно определять, к какому из устройств пытается обратиться пользователь в конкретный момент времени и создавать соответствующее подключение по каналу беспроводной связи.

Согласно новому стандарту, производимые в Китае УПДУ, в частности, должны быть оснащены функцией голосового управления, а также обеспечивать поддержку как минимум одной из трех технологий беспроводной связи: Bluetooth, Wi-Fi или Star Flash. Последняя представляет особый интерес, поскольку разработана в КНР и уже внедряется отдельными местными производителями потребительской электроники.

По сообщению китайского издания cina.cn, поддержка стандарта станет обязательной для производителей телевизоров и ТВ-приставок в КНР. Некоторые производители потребительской электроники, такие как компания Konka, уже начали поставки первых смарт-ТВ с поддержкой универсального пульта дистанционного управления.

В 2009 г. японские компании NEC и Soundpower представили прототип ПДУ, не нуждающийся в батарейках. Электрический ток в пульте вырабатывается небольшим генератором, разработанным компанией Soundpower. Он преобразовывал в электричество небольшие вибрации, появляющиеся в результате нажатия клавиш на пульте. Разработчики рассчитывали, что первые устройства с ПДУ без батареек поступят на рынок в 2011 г., однако технология так и не получила распространения.

Технология Star Flash

Технология Star Flash – детище отраслевой ассоциации SparkLink Alliance, включающей несколько сотен китайских технологических компаний. Среди них, в частности, ИТ-гигант Huawei.

Китайский производитель оборудования интернета вещей (IoT) Qogrisys описывает Star Flash как технологию, построенную на базе усовершенствованных стандартов Bluetooth и Wi-Fi, дополненную идеями, позаимствованными из технологий, используемых при построении сетей сотовой связи пятого поколения (5G).

Как именно были модернизированы эти технологии разработчиками из КНР, не уточняется. Однако со слов представителей Qogrisys известно, что применение Star Flash наделяет УПДУ возможностью установления множества одновременных соединений, в том числе с несколькими устройствами сразу.

Кроме того, технология позволяет сократить уровень энергопотребления УДПУ, что положительно скажется на продолжительности срока пользования пульта без замены элементов питания, а также обеспечить беспроводную передачу стереозвука в форматах без потери качества (lossless).

Как отмечает The Register, итайские производители бытовой электроники и автомобилей уже проявляют интерес к использованию Star Flash, а CVIA продвигает его внедрение в промышленность на территории КНР.

Китай продолжит продвижение УПДУ в 2025 г., отмечает The Register. В случае успеха технология Star Flash имеет хорошие шансы закрепиться на рынке, оказавшись интегрированной в миллионы домашних мультимедийных устройств и подтолкнув производителей потребительской электроники и дальше вкладываться в ее развитие.

Помимо Китая, SparkLink Alliance сотрудничает с компаниями, представляющими Японию и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай).