Soundpower
|16.12.2024
|Создана технология на замену Bluetooth. Она уже используется 1
|20.11.2009
|Через год пульты останутся без батареек 1
|20.11.2009
|Пульты будущего без батареек 1
Soundpower и организации, системы, технологии, персоны:
|Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
|Huawei 3933 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
|Индия - Bharat 5446 1
|Япония 13282 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 1
|Япония - Иокогама 37 1
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