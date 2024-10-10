Т2 запустил специальный тариф в рамках партнерского проекта с «Яндексом»

T2, российский оператор мобильной связи, в партнерстве с компанией «Яндекс» продолжает запускать совместные проекты. Так, ранее в обновленную мультиподписку MiXX добавили «Яндекс Плюс», а теперь Т2 запускает специальный тариф только для пользователей сервисов «Яндекса». В новом предложении доступны 100 ГБ интернет-трафика, безлимит на соцсети, мессенджеры и сервисы «Яндекса», а также все преимущества оператора. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В рамках партнерского проекта Т2 и «Яндекс» предложат совместные продукты в разных сегментах бизнеса. Благодаря сотрудничеству пользователям мультиподписки MiXX уже доступен обновленный «Яндекс Плюс» с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами «Плюса». Теперь компании запускают новый тариф Т2 «Я онлайн», который доступен к подключению эксклюзивно пользователям сервисов «Яндекса».

В новый тариф входят 100 ГБ интернета, безлимитный интернет на соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера T2 России. В состав тарифа также включена услуга «Безлимит на сервисы Яндекса». Она позволяет не расходовать интернет-трафик из пакета при пользовании сервисами «Яндекса»: «Кинопоиск», «Яндекс Путешествия», «Драйв», «Музыка», «Яндекс Go», «Карты» и «Навигатор», «Заправки», «Еда», «Лавка», «Маркет», «Яндекс Пэй», «Афиша», «Диск», «Яндекс Телепрограмма». Абонентам нового тарифа доступны все уникальные предложения Т2: «Перенос остатков», «Маркет t2», «Обмен минут», «SOS-пакет», «Заморозка цен», «Защита от нежелательных подписок» и другие преимущества.

Подключение к тарифу происходит при переходе на страницу оператора с рекламного баннера на сервисах «Яндекса»: «Кинопоиск» и «Путешествия». Тариф «Я онлайн» доступен только для новых абонентов.

Условия специального тарифа и механика его подключения были разработаны партнерами совместно и ранее не использовались в отрасли. Данный проект – первая подобная активность на рынке мобильной связи.