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Tele2 запустила мультиподписку Mixx

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую мультиподписку Mixx. В нее входят 50 ГБ интернета дополнительно к мобильному трафику в тарифе, музыка и кино, скидки на покупку техники Xiaomi, доставку еды и каршеринг. Mixx также включает возможность застраховать накопленные минуты и гигабайты, многие другие сервисы от Tele2 и партнеров.

Клиентам мобильного оператора стала доступна новая эксклюзивная мультиподписка Mixx – возможность пользоваться большим количеством сервисов с экономией для бюджета. Стоимость пакетной подписки значительно ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из услуг по отдельности.

Пользователи Mixx получат: 50 ГБ дополнительно к объему мобильного интернета в тарифе, безлимитные мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber, «Тамтам», соцсети «Вконтакте», «Одноклассники» и TikTok, использование пакета минут в тарифе для звонков на городские и междугородние номера. При подключении новой мультиподписки абоненты также смогут сохранить накопленные минуты и гигабайты, застраховав их от «сгорания». Mixx включает SMS-фильтр и двойную защиту от нежелательного контента.

Кроме того, подписчикам Mixx доступны специальные предложения от VK: контент музыкального стримингового сервиса «VK музыка», кино, сериалы и телеканалы от видеосервиса Wink. Помимо этого, они получат бонусы и скидки от служб доставки продуктов Delivery Club, «Самокат» и «Еда Вконтакте», каршеринга «Ситидрайв», облачного гейминга My.Games Cloud. Клиенты также могут использовать скидки книжного сервиса «Литрес», образовательных онлайн-платформ Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи.дома», сервиса хранения данных «Облако Mail.ru», при покупке умных колонок «Капсула» и «Капсула мини» с голосовым помощником «Марусей».

C новой мультиподпиской клиенты Tele2 смогут приобрести технику Xiaomi со скидкой 10% в специальном разделе сайта mi.com. Они также получат повышенный кешбэк за покупки у партнеров программы лояльности «Больше».

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Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Создавая новую мультиподписку, мы включили в нее самые востребованные сервисы и услуги. Мы идем туда, где наш клиент. Партнерская модель развития бизнеса – ядро стратегии Tele2. Мы сотрудничаем с компаниями, которые являются лидерами в своей отрасли, такое партнерство комплементарно бизнесу и интересно клиентам. Выгода для пользователей очевидна – заплатить за одну услугу дешевле, чем оформлять подписки на сервисы по отдельности».

Активировать новую мультиподписку Mixx можно в мобильном приложении Tele2 или на сайте оператора. Первое подключение – бесплатное, далее стоимость составит 200 руб. в месяц. Плата за подписку будет списываться вместе с абонентской оплатой по тарифу.

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