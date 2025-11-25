Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

Компания Т2, российский оператор мобильной связи, объявила о том, что выручка от партнерских продуктов выросла в 2025 г. на 18% год к году, в 2026 г. компания планирует увеличить эту динамику более чем втрое до 57%. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Число пользователей флагманского продукта MiXX, который агрегирует лучшие партнерские офферы на рынке, выросло среди абонентов других операторов с начала 2024 г. в 5 раз.

В компании подтвердили тренд на долгосрочный характер партнерств на фоне растущей технической сложности продуктов, эксклюзивности коллабораций и времени, необходимого для укрепления знания о них: с time-to-market до 6 месяцев продуктовый кейс рассчитывается минимум на 12 месяцев.

Благодаря MiXX Т2 получает выход на абонентов любых операторов. Неабоненты Т2 подключают подписку в интерфейсах Т2 и «Ростелекома»: с начала 2024 г. их число выросло в 5 раз, объяснили в компании. К 2026 г. компания планирует удвоить этот показатель: за счет качественного улучшения клиентского пути, состава подписки, запуска новых версий MiXX и выхода на новые рынки сбыта.