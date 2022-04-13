Tele2: москвичи пользуются платной парковкой 7 раз в месяц

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал девять месяцев активности московских пользователей сервиса «Смарт паркинг» на платных парковках города. Клиенты оставляют машины на таких местах в среднем семь раз в месяц. Средний чек за парковку составляет 136 руб.

Tele2 и компания «Мобильные решения» представили девайс «Смарт паркинг» в июле 2021 г. Девять месяцев работы показали, что владельцы устройства пользуются платными зонами в 3,5 раза чаще, чем те, кто оплачивает их с помощью SMS – семь против двух раз в месяц. Самый активный клиент «Смарт паркинга» запарковался за девять месяцев 193 раза. В среднем он оплачивает парковку 21 раз в месяц, что говорит практически о ежедневном использовании устройства.

Пик продаж устройств пришелся на конец 2021 г. В декабре было продано в 2,4 раза больше устройств, чем в ноябре. Предположительно москвичи выбирали гаджет в подарок на Новый год – 64% всех девайсов в последнем месяце года были куплены после 20 декабря.

Для оценки потенциала сервиса оператор провел исследование среди жителей города, которые оплачивали парковки с помощью приложения или SMS. Оказалось, 37% водителей Москвы забывали вовремя завершить парковочную сессию и переплачивали за неиспользованные минуты. «Смарт паркинг» решает эту проблему: устройство позволяет вернуть средства на счет за неизрасходованные минуты, избежать штрафа за нарушение правил парковки, затрат на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2, сказал: «По отклику пользователей мы видим, что «Смарт паркинг» действительно решает рутинную задачу жителя мегаполиса. Для Tele2 важно делать жизнь клиента комфортнее, дополнять повседневность удобными решениями не только в пространстве телекоммуникаций. Это охватывает все сферы жизни – от личного развития до такой обыденной вещи, как оплата парковки».

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Умный ассистент самостоятельно определяет факт парковки в платной зоне, установленный тариф, оплачивает парковку в течение трех минут с момента остановки. Это защищает водителя от начисления штрафа 5 тыс. руб. за неоплату парковки в первые бесплатные пять минут. Когда автовладелец уезжает, гаджет останавливает сессию и возвращает остаток средств на счет. Интеллектуальный «Смарт паркинг» отличает медленное движение в пробке от парковки в платной зоне, что защищает клиентов от некорректных списаний денежных средств.

Парковка оплачивается по тарифам «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) – 40–450 руб. в час в зависимости от времени дня и парковочной зоны. Деньги списываются с SIM-карты Tele2. За историей платежей можно следить в приложении «Парковки России».