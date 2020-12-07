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Салоны сотовой связи «Билайн» переходят на новый формат обслуживания

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Более 2200 салонов сотовой связи «Билайн» могут теперь использовать мобильные рабочие места. На планшеты сотрудников установлен мобильный клиент платформы «1С:Предприятие», с помощью которого можно не только быстро оформить продажу товара, но и удовлетворить практически любые потребности клиента – подобрать подходящий продукт, перевести пользователя на нужный тариф, отключить или подключить услугу, подписать договор, оформить кредит и т.д. По ожиданиям руководства компании, это позволит не только ускорить обслуживание в магазинах сети, но и полностью изменит формат общения с клиентом: продавец-консультант сможет «выйти из-за стойки» и без промедления обслужить покупателя в любой точке торгового зала.

«Мобильный клиент» – аналог тонкого клиента для мобильных устройств, который позволяет на смартфоне или планшете работать практически со всей функциональностью программы на платформе «1С:Предприятие», установленной на компьютере. При этом информация, введенная пользователем на мобильном устройстве, автоматически, без дополнительной синхронизации, сохраняется в общей информационной базе.

Главной целью внедрения мобильного клиента в сети «Билайн» стало повышение удовлетворенности клиентов. Для этого необходимо было увеличить количество рабочих мест в салонах связи, обеспечить бесперебойное, быстрое и удобное для посетителей обслуживание.

Адаптировать решение под требования сети «Билайн» помогла компания «1C-Рарус», с которой «Вымпелком» сотрудничает около пяти лет. В команду проекта вошли специалисты обеих сторон.

За 3 месяца в «Мобильном клиенте 1С» были реализованы ключевые функции: оплата наличными и картой, продажа sim-карт, пополнение баланса, применение акций, кредитование, регистрация контрактов, управление сервисными услугами. Выполнена интеграция с внутренними и внешними системами: CRM, биллинг и др. В апреле 2020 г. проект был запущен в десяти торговых точках сети «Билайн», в июне к проекту подключены 500 салонов связи в Москве и 50 в Санкт-Петербурге.

Для мобильного обслуживания клиентов консультант использует планшет с приложением и терминал для оплаты покупки. При оформлении договора об оказании услуг связи на экран планшета выводится QR-код, покупатель считывает его с помощью смартфона и подписывает электронный договор на экране электронного устройства. Электронный договор оформляется быстрее, а хранить его удобнее – у клиентов есть доступ к документам в приложении «Мой Билайн» (12+). Кроме этого договор может быть распечатан в офисе обслуживания оператора. В соответствии с требованиями безопасности оператор связи не имеет права держать на мобильной платформе персональные данные клиентов, поэтому после оформления покупки все данные клиента передаются онлайн во внутренние системы и немедленно удаляются с планшета.

В настоящее время продолжается развитие мобильного приложения 1С для «Билайн». В частности, выполняется интеграция с информационными системами партнеров компании, реализуются новые функции: инвентаризация товара, биометрическая идентификация сотрудников и др.

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