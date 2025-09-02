Исследование Mах и Ozon Travel: более 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска

Выбирают отдых и отказываются от рабочей коммуникации во время отпуска 28% россиян, следует из результатов совместного опроса Мах и Ozon Travel. Не могут оставить корпоративные вопросы без внимания 26% опрошенных, остальным не всегда удается это сделать. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Полностью перестают читать рабочие чаты во время отпуска только 17% россиян, регулярно это делают 23%, периодически — 26%, а редко или «только если тегают» — 33% опрошенных.

К тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатах во время отпуска, нейтрально или положительно относятся 73% респондентов. Считают, что даже в отпуске коллеги должны быть на связи, 27% участников опроса.

Большинство россиян предпочитает поддерживать связь во время отпуска с друзьями и близкими. Полное прекращение коммуникации в отпуске выбирают 13% опрошенных. Более 85% респондентов привыкли общаться преимущественно с помощью сообщений, каждый четвертый пользователь активно пользуется видеозвонками. Порядка 42%, выбирают этот формат за возможность «разделить эмоции с близкими», 30% называют его «привычным», а 28% отмечают, что так общение проходит «живее». Чаще всего опрошенные используют видеозвонки для общения с друзьями, на втором месте — партнер, на третьем — родители и дети.

Исследование проведено в августе 2025 г. среди 3,4 тыс. россиян в возрасте от 18 до 57 лет. Онлайн-опрос включал в себя вопросы с одиночным и множественным выбором ответов.