Разделы

Веб-сервисы
|

Исследование Mах и Ozon Travel: более 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска

Выбирают отдых и отказываются от рабочей коммуникации во время отпуска 28% россиян, следует из результатов совместного опроса Мах и Ozon Travel. Не могут оставить корпоративные вопросы без внимания 26% опрошенных, остальным не всегда удается это сделать. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Полностью перестают читать рабочие чаты во время отпуска только 17% россиян, регулярно это делают 23%, периодически — 26%, а редко или «только если тегают» — 33% опрошенных.

К тому, что коллеги не отвечают в рабочих чатах во время отпуска, нейтрально или положительно относятся 73% респондентов. Считают, что даже в отпуске коллеги должны быть на связи, 27% участников опроса.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Большинство россиян предпочитает поддерживать связь во время отпуска с друзьями и близкими. Полное прекращение коммуникации в отпуске выбирают 13% опрошенных. Более 85% респондентов привыкли общаться преимущественно с помощью сообщений, каждый четвертый пользователь активно пользуется видеозвонками. Порядка 42%, выбирают этот формат за возможность «разделить эмоции с близкими», 30% называют его «привычным», а 28% отмечают, что так общение проходит «живее». Чаще всего опрошенные используют видеозвонки для общения с друзьями, на втором месте — партнер, на третьем — родители и дети.

Исследование проведено в августе 2025 г. среди 3,4 тыс. россиян в возрасте от 18 до 57 лет. Онлайн-опрос включал в себя вопросы с одиночным и множественным выбором ответов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Огромная дыра зияет в безопасности многих стран. Россия не исключение

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: