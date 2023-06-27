СМ.Expert и «Авто.ру» создали бесшовную цифровую инфраструктуру для дилеров Chery и Оmoda

CM.Expert, входящий в состав «Авто.ру» и «Яндекс вертикалей», стал технологическим партнером брендов Chery и Оmoda. Об этом CNews сообщили представителиCM.Expert.

СМ.Expert создал технологическую инфраструктуру, которая позволяет импортерам и дилерам построить сквозное цифровое взаимодействие. Теперь дилерские центры Chery и OMODA смогут полностью автоматизировать процесс сотрудничества, в том числе сопровождение сделок trade-in под ключ — от ведения цифрового документооборота до выдачи документов и полноценной аналитики стока дилера с применением искусственного интеллекта. К разработке CM.Expert уже подключились более 300 дилерских центров Chery и Оmoda по всей России.

С помощью решения CM.Expert и специально разработанного интерфейса дилеры могут работать с дистрибьютором в формате «единого цифрового окна»: больше не нужно заполнять формы документов в разных каналах, а в ближайшем будущем система самостоятельно будет обрабатывать загруженный файл, распознавать его и предзаполнять необходимую форму. Дилеру останется только проверить ее и отправить импортеру.

Технологическая инфраструктура CM.Expert позволяет оценивать автомобили с помощью искусственного интеллекта. За счет машинного обучения дилеры могут оперативно анализировать рынок онлайн и выставлять наиболее релевантную и конкурентную цену автомобиля – по предварительным данным, выгода дилера может составить дополнительные 3-4% от стоимости автомобиля.

Решение CM.Expert помогает координировать продажи во всех регионах присутствия: в любой момент узнавать, что происходит с автомобилем на складе, назначать и контролировать ценообразование, корректировать маркетинговые показатели. Кроме того, продукт дает дилерам возможность ускорить процедуру выкупа автомобиля в несколько раз благодаря автоматизации процессов.

«Вместе с АО “Чери автомобили рус” и их дилерской сетью мы совершенствуем стандарты взаимодействия импортер-дилер. Экспертиза наших команд и технологии «Яндекса» помогают производителю координировать работу с сетью дилерских центров, а самим дилерам — существенно улучшать бизнес-процессы. В ближайшем будущем добавим много технологических продуктовых решений в уже созданную систему», — сказал Никита Соболев, коммерческий директор «Яндекс вертикалей» (включают «Авто.ру» и CM.Expert).

Благодаря партнерству дилеры Chery и Оmoda могут получать агрегированную информацию о коммерческих показателях и анализировать ценообразование. Также с помощью CM.Expert — управлять складом автомобилей, например, контролировать оборачиваемость и маржинальность. Встроенные аналитические инструменты позволяют дилерам построить более эффективную модель продаж автомобилей с пробегом.

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ безопасность

«Как автомобильный концерн, который сфокусирован на создании технологий будущего и расширении инновационной экспертизы, мы заинтересованы в цифровизации процессов и повышении эффективности бизнеса наших дилеров. Это две неразрывно связанные цели, которых мы сможем достичь с помощью CM.Expert — цифрового решения «Авто.ру», — сказал заместитель директора АО «Чери автомобили рус» Антон Ганжа.

Для более внедрения продукта в процессы взаимодействия импортера и дилеров эксперты академии CM.Expert запустили сервисную клиентскую поддержку и разработали специальный образовательный курс для знакомства с платформой. За три месяца в академии уже прошли обучение 1,3 тыс. сотрудников дилерских центров Chery и Оmoda.

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн» CNews Analytics

«Автомобильный рынок — динамичная отрасль, которая должна развиваться и соответствовать современным вызовам. Технологии совершенствуются и помогают нам упрощать и ускорять ведение бизнеса. Решение CM.Expert для Chery и Оmoda как раз даёт нашему дилерскому центру возможность автоматизировать многие процессы и более эффективно управлять продажами во всех регионах присутствия», — сказал Михаил Гаврилов, директор по продажам автомобилей с пробегом ООО «Балтавтотрейд-м».

***

CM.Expert — профессиональная платформа для управления всеми бизнес-процессами автодилеров. Она позволяет находить объявления о продаже автомобилей на классифайдах и сайтах других дилеров, анализировать рынок и определять лучшую цену выкупа и продажи для выгодной сделки, следить за состоянием склада, управлять продвижением и продажей на одном экране. Платформа дает возможность координировать маркетинг: публиковать и продвигать объявления о продаже автомобилей, отслеживать звонки и анализировать трафик. А с помощью инструмента СМ.Finance дилеры могут пополнять склад автомобилей с пробегом при нехватке собственных средств.

Марка Оmoda - является подразделением концерна Chery и представлена в России фастбек-кроссовером Оmoda С5 и седаном S5. В России марка присутствует с 2022 г. С момента старта продаж клиентам передано более 14 тыс. автомобилей. Гарантия на автомобиль Оmoda составляет 3 г. или 100 тыс. км пробега. После ее окончания доступна дополнительная техническая поддержка, которая действует в течение четырех лет, либо до 200 тыс. км общего пробега автомобиля. Дилерская сеть состоит из 127 предприятий по всей стране и будет расширяться.