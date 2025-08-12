В приложении BelkaCar появилась функция поиска авто по фото

Каршеринг BelkaCar добавил в приложение функцию поиска автомобиля по фотографии. При проблемах с GPS-сигналом местонахождение автомобиля в приложении может отображаться некорректно. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Особенно сложно найти машину в закрытых дворах, на парковках или в районах с плотной застройкой. Чтобы упростить поиск авто, была добавлена новая функция, которая позволяет определить по фотографиям от предыдущих пользователей, где именно находится автомобиль. Для того, чтобы воспользоваться нововведением, необходимо нажать кнопку «Забронировать» в карточке авто, после чего появится блок с фотографиями от предыдущих пользователей, благодаря которым можно будет сориентироваться на местности и понять, где припаркован автомобиль.

Функция работает в тестовом режиме. Для ее использования необходимо обновить приложение до последней версии.