Каршеринг BelkaCar и картографический сервис 2ГИС запустили серию путеводителей выходного дня по Подмосковью

В первом путеводителе собраны идеи для путешествий по ближайшему Подмосковью – список составляли на основании отзывов пользователей. В подборке можно найти маршруты для любой аудитории. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Семьям с детьми может понравиться в парке птиц «Воробьи» на границе Московской и Калужской области, или на ферме с северными оленями в Анциферово. Место для необычных стимпанковских фотографий можно будет найти рядом с генератором Аркадьева-Маркса — единственным в мире комплексом для открытых ультравысоковольтных испытаний рядом с Истрой, а гастроэнтузиасты смогут порадовать себя эскарго из улиток на экоферме рядом с Коломной. Полный путеводитель доступен в приложении или на сайте 2ГИС.

До всех мест из путеводителя можно добраться на общественном транспорте, собственном автомобиле или каршеринге.

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Сервис BelkaCar был запущен в октябре 2016 г. На сегодняшний день в премиальном парке BelkaCar насчитывается 800 автомобилей, всего для аренды доступно более 5000 машин. В сервисе зарегистрировано более 1,7 млн человек, а количество поездок на автомобилях BelkaCar в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе и Геленджике превысило 36 млн.