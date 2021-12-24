Belkacar и Haval объявили о начале сотрудничества

Belkacar сообщила о расширении столичного автопарка автомобилями комфорт-класса. Городские кроссоверы Haval Jolion появятся в парке Belkacar в конце декабря 2021 г. Модель сочетает яркую внешность, технологичность и широкий набор опций комфорта и безопасности. Это первый автомобиль такого класса в парке оператора.

Haval Jolion – это 5-местный кроссовер с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 143 л.с., работающим в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа. Автомобиль оснащен большими 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, системой помощи при спуске, а также полностью светодиодной оптикой̆. Модель дополнена вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в передний бампер, электрохромным центральным зеркалом заднего вида с автозатемнением, задними датчиками парковки и камерой̆ заднего вида.

Haval Jolion будет доступен на территории Москвы и Московской области. Автомобили появятся в цветах галактический черный, благородный агат и белоснежный нефелит с традиционной оклейкой Belkacar. У пользователей будет возможность арендовать автомобиль как в рамках пакетных тарифов, так и поминутно – стоимость минимального суточного пакета 1,9 тыс. руб. без КАСКО, стоимость минуты – от 8,5 руб. Дополнительно можно будет подключить опцию с КАСКО от 760 руб.

Иван Никитин, директор по продукту Belkacar, сказал: «Партнерство с Haval открывает перед нами множество новых возможностей – это первый автомобиль такого класса в нашем парке. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса и ищем идеальные пользовательские решения – перед запуском мы провели ряд внутренних исследований и видим, что пользователи с энтузиазмом ожидают новинку. Уверен, что наши планы по вводу новых моделей в 2022 г. также порадуют столичных автолюбителей».