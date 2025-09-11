«Яндекс Go» и BelkaCar объявили о запуске теста технологического партнерства

С 11 сентября 2025 г. машины BelkaCar можно арендовать в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Драйв». Благодаря партнерству, сервисы оптимизируют распределение машин в городе — пользователям каршеринга будет легче найти машину поблизости даже в часы высокого спроса. Функция появилась у части пользователей в тестовом режиме. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Аренда машин BelkaCar через приложения «Яндекса» доступна по тарифу «Минуты». Стоимость поездок не отличается от приложения сервиса. Скидки, бонусы и промо-тарифы в рамках теста действуют только в приложении BelkaCar. Остальные условия аренды можно посмотреть в карточке авто перед поездкой.

Тестовая возможность появилась в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. После окончания бета-теста, сервис расширит число пользователей, которым доступна новая функция.