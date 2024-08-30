Сеть АЗС «Лукойл» и каршеринг BelkaCar запустили функционал заправки по QR-коду

Наряду с другими крупными сетями АЗС, пользователям BelkaCar стала доступна заправка по QR-коду на станциях «Лукойл» сразу в трех городах присутствия оператора: в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Заправка по QR-коду существенно упрощает процесс залития топлива в автомобиль: пользователям на кассе достаточно показать QR-код, сгенерированный в приложении BelkaCar. При этом нет необходимости в использовании физической топливной карты. Новый функционал сокращает время на заправку, а также минимизирует дополнительные хлопоты, связанные с утерями или отсутствием топливных карт в автомобилях каршеринга. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Цифровые методы оплаты топлива по штрих- или QR-коду BelkaCar внедрила в 2023 г., первой среди всех сервисов каршеринга, и продолжает доработки в области функционала. Они направлены на повышение удобства пользователей: им не нужно использовать топливную карту – весь процесс полностью переехал в приложение. Водитель может выбрать ближайшую подходящую АЗС из предложенного списка на карте в приложении и заправить автомобиль, предъявив код на кассе. Решение помогло повысить удобство процесса заправки, а также упразднить взаимодействие с физическими топливными картами: они часто терялись, пользователи забывали положить их обратно или забывали на АЗС.