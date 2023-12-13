Всем пользователям BelkaCar стал доступен рейтинг вождения

Всем пользователям каршеринга BelkaCar стал доступен рейтинг вождения, который призван дать прозрачную оценку поведению пользователя на дороге и напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения, бережному отношению к окружающим и к автомобилям сервиса. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Система рейтинга была запущена в открытое тестирование в сентябре 2023 г. За это время команда внимательно анализировала обратную связь от пользователей и дорабатывала механизмы формирования рейтинга, чтобы сделать нововведение полезным и понятным для пользователей, а также максимально прозрачно продемонстрировать, какие факторы влияют на рейтинг вождения и как его можно исправить.

Рейтинг вождения BelkaCar строится на механизмах оценки стиля вождения, статуса по штрафам и нарушениям внутренних правил сервиса. Рейтинг помогает следить за собственным стилем вождения и своевременно вносить в него корректировки, избегая опасного поведения на дорогах.

Команда BelkaCar продолжит совершенствовать систему формирования рейтинга вождения с учетом обратной связи от пользователей. Уже запланированы изменения, которые коснутся системы штрафных санкций для пользователей с очень низким рейтингом, которые систематически нарушают правила и подвергают опасности жизни других участников дорожного движения.

Вместе с рейтингом вождения в приложении BelkaCar также появился пункт «дополнительные вопросы при осмотре», где можно сообщить об обнаруженных перед арендой проблемах: мусоре в салоне, запахе сигарет, отсутствии омывающей жидкости, спущенном колесе и др.

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BelkaCar — российская компания, запустившая сервис каршеринга в октябре 2016 г. На сегодняшний день в сервисе доступно 5 тыс. автомобилей. За семь лет автопарк компании вырос в 50 раз. В сервисе зарегистрировано 2 млн человек. BelkaCar работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Новороссийске, Анапе, Геленджике, Санкт-Петербурге и Калининграде.