Каршеринг BelkaCar сделал доступными междугородние путешествия

Сервис каршеринга BelkaCar расширил зону драйвинга и запустил междугородние путешествия. Теперь можно взять машину в Москве и отправиться на ней в поездку до Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Краснодара или в другие города. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Всю зону драйвинга можно изучить в приложении во вкладке «зоны», уменьшив масштаб карты. Путешествия доступны во всех тарифах и на любых автомобилях, которые доступны пользователю в приложении каршеринга.

Завершить поездку в другом городе не получится: автомобиль необходимо вернуть в тот город, где начиналась аренда. Чтобы припарковаться в другом городе, завершать аренду не нужно, машину нужно перевести в режим «Ожидания», а затем продолжить поездку по назначенному маршруту. Важно помнить, что парковки в городах могут быть платными, в этом случае пользователь оплачивает ее самостоятельно.

Во время дальних поездок в некоторых зонах связь с авто может быть нестабильной. На этот случай была запущена функция «Bluetooth-двери», доступная в приложении по одноименному фильтру. Если связь с автомобилем пропала, она поможет открыть и закрыть двери машины через Bluetooth-соединение. Главные условия: наличие мобильного интернета и включенный Bluetooth на смартфоне. Пока функция доступна не на всех автомобилях, поэтому для поездок между городами необходимо бронировать машину непосредственно по фильтру «Bluetooth-двери».

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо обновить приложение до последней версии.