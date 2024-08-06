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«Другое Дело» и BelkaCar проверят молодых водителей на знание правил каршеринга

Задания от проекта «Другое Дело» и каршеринга BelkaCar проверят, насколько хорошо молодежь разбирается в правилах пользования каршерингом и самих правилах дорожного движения. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

С восьмого августа пользователи сервиса «Другое Дело» «ВКонтакте» смогут выполнить развивающие задания и глубже погрузиться в тему использования каршеринга и ПДД, получить за это баллы и обменять их на участие в розыгрыше призов от BelkaCar.

В процессе выполнения заданий участники узнают, с какого возраста можно пользоваться каршерингом, каким стажем вождения нужно обладать, кто должен оплачивать штрафы, выписанные водителю авто сотрудником ГИБДД, и многое другое. Кроме того, пользователи дополнительно проверят себя на знание правил дорожного движения: вспомнят о разрешенной скорости на различных типах автомобильных дорог, о значении дорожных знаков и о взаимодействии водителя с другими участниками движения.

«Сотрудничество с BelkaCar позволит нам напомнить молодым людям о главных правилах на дороге, которые обеспечат им безопасность и комфорт. С каждым годом услуги каршеринга становятся доступнее и популярнее, и начинающим водителям очень важно держать руку на пульсе, знать обо всех тонкостях каршеринга и чувствовать себя уверенно на дороге в любой ситуации. Мы надеемся, что наши задания в Другом Деле будут полезны всем водителям», – сказал руководитель отдела специальных проектов программы развития «Другое Дело» Иван Тристан.

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«Одним из основных приоритетов BelkaCar является безопасность всех участников дорожного движения, поэтому мы систематически ведем образовательную деятельность среди наших пользователей и потенциальных водителей с помощью наших собственных ресурсов и возможностей партнеров. Запустили систему рейтинга вождения и тщательно следим за всеми процессами, постоянно их улучшаем и дорабатываем. Система учитывает поведение пользователя на дороге, позволяет ему самому контролировать свои действия, чтобы в лучшую сторону менять показатели, избегая опасных маневров. Уверены, что совместный проект с «Другим Делом» поможет будущим водителям чувствовать себя увереннее за рулем и на дорогах», – сказал директор по стратегии BelkaCar Иван Никитин.

Накопленные баллы за успешно выполненные задания участники смогут обменять на призы от партнеров в сервисе «Другое Дело», а 20 счастливчиков после подведения итогов розыгрыша получат призы от BelkaCar – сертификаты на тысячу рублей на счет в сервисе каршеринга.

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