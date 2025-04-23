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BelkaCar открывает доступ молодым водителям

Сервис каршеринга BelkaCar снижает порог входа в приложение. Теперь зарегистрироваться и получить доступ к автомобилям смогут пользователи с 19 лет и с одним годом водительского стажа. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Одни из приоритетных задач BelkaCar – безопасность и доступность. По этой причине возраст пользователей снижается до 19 лет и одного года стажа, что дает больше возможностей для молодых водителей.

«Мы фиксируем постоянный рост спроса и множество просьб от молодой аудитории на снижение требований для входа в сервис, поэтому вводим новые правила для регистрации в приложении. В то же время сохраним ограничения по возрасту и стажу. Уверены, что молодые люди осознают ответственность и видим, что новички обращаются с каршерингом зачастую даже аккуратнее взрослых водителей. Новым пользователям будут доступны не все автомобили, какие именно – можно узнать непосредственно в приложении после прохождения регистрации», – сказали в BelkaCar.

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