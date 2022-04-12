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Клиенты могут получить кешбэк 20% при подключении услуг в салонах Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам вернуть 20% от стоимости услуг при использовании интернета или интерактивного телевидения Wink от «Ростелекома». Предложение доступно при подключении этих сервисов в розничной сети Tele2. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Пользователи Tele2 могут получать кешбэк за пользование услугами от «Ростелекома» на счет мобильного телефона в течение полугода. Он составит 20% от стоимости услуг. Предложение действует при подключении домашнего интернета и интерактивного телевидения Wink в салонах Tele2.

Заявку на подключение услуг нужно оформить в розничной сети. Номер абонента должен быть действующим. Адрес дома, указанного в заявке, проверят на наличие технической возможности подключения, после чего клиент выберет оборудование и удобное время монтажа. Акция продлится до 30 сентября 2022 г.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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