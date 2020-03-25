«Яндекс.деньги» запустили игру с кэшбэком до 100%

«Яндекс.деньги» добавили в программу лояльности игру — «Раскрути кэшбэк». Она позволяет раскрутить игровой барабан в приложении или на сайте «Яндекс.денег» и выиграть кэшбэк до 100% за платеж из кошелька или картой. Таким образом, у пользователей сервиса стало еще больше возможностей в настройке кэшбэка под себя. К выбору между 1% за каждый платеж или 5% за каждый пятый платеж в офлайне добавился третий вариант — участвовать в игре и выигрывать до 100% за покупки как в офлайне, так и в онлайне.

Включить розыгрыш кэшбэка можно в разделе «Кэшбэк и акции» на сайте сервиса. После этого игра станет доступна как в веб-версии, так и в приложении «Яндекс.денег» — в разделе кэшбэка. Чтобы раскрутить игровой барабан, пользователю достаточно нажать кнопку «Разыграть кэшбэк».

Так можно получить повышенный кэшбэк в размере 2%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50% или 100% от стоимости последней покупки. Вне зависимости от везения 0,1%-ный кэшбэк гарантирован. Сервис начисляет кэшбэк в виде бонусных баллов, которыми можно оплачивать покупки: 1 балл равен 1 руб.

«Опрос показал, что каждый шестой пользователь предпочитает гарантированному постоянному кэшбэку возможность рискнуть и выиграть больше. Игра “Раскрути кэшбэк” дает этот шанс каждому, — сказал Кирилл Мозголин, директор направления лояльности "Яндекс.денег". — Такой формат программы лояльности станет хорошим продолжением наших геймификационных проектов, которые не только развлекают, но и обогащают пользователей».

«Яндекс.деньги» начисляют кэшбэк за платежи как в офлайне, так и в онлайне. В торговых точках его можно получать за оплату пластиковой или виртуальной картой сервиса — через приложение «Яндекс.денег», Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Garmin Pay. В интернете кэшбэк начисляется за платежи картой «Яндекс.денег», из электронного кошелька или любой привязанной к нему картой. Помимо гибкого 1%-ного или 5%-ного кэшбэка, в «Яндекс.деньгах» есть также 5%-ный кэшбэк в категории месяца. Настроить кэшбэк можно в любое время на сайте сервиса.