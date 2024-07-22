Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay

«ВкусВилл» запустил новый сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омниканальный платежный инструмент, который позволяет оплатить товары в одно касание с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение «ВкусВилл». Новый способ позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе и сохранить кешбэк по банковским картам. Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилла»

Команда платежного пути и развития кассового ПО во «ВкусВилле» разработала новую технологию оплаты покупок на кассе с помощью мобильного приложения «ВкусВилл». Новый сервис получил название EshPay. Кассы интегрированы с платежным шлюзом банка для быстрой и безопасной обработки электронных транзакций. Этот способ оплаты уже доступен во всех магазинах сети «ВкусВилл» на кассах с кассиром.

Все, что нужно сделать покупателю, чтобы воспользоваться EshPay, – сообщить о выборе этого способа кассиру, зайти в мобильное приложение «ВкусВилл» и отсканировать QR-код на кассе. Деньги спишутся с карты, привязанной к аккаунту пользователя в сервисе доставки. Добавить или заменить карту для оплаты также можно в приложении в разделе «Профиль» – «Способы оплаты». Что важно – при использовании EshPay кешбэк сохраняется, покупатель не теряет предусмотренные банковской картой привилегии. Более 70% пользователей считают наличие кешбэка ценным фактором при выборе платежного средства. А покупки в продуктовых магазинах занимают первое место в топе категории трат, за которые россияне хотели бы получать кешбэк.

Сканирование QR-кода через мобильное приложение «ВкусВилл» – популярная механика среди покупателей. В магазине можно сканировать на кассе QR-код, а не называть номер телефона или карты лояльности, чтобы получить скидки и другие выгоды. Кнопка «Сканировать QR на кассе» находится на главном экране приложения – или можно включить в настройках функцию «Потрясти телефон», чтобы активировать считывание кода. Такой способ предпочитают около 40% покупателей, которые пользуются программой лояльности ВкусВилл. Теперь с помощью платежного сервиса EshPay по тому же QR-коду они смогут оплатить свою покупку. Для безналичной оплаты больше не нужно искать карту или заходить в приложение банка. Все просто и быстро без изменения привычного пути покупателя на кассе.

Максим Говорков, лидер проекта разработки EshPay: «Мы следим за инновациями и улучшаем омниканальный пользовательский опыт. Уверены, что новый способ оплаты станет отличным дополнением к уже существующим методам и сделает процесс покупок еще более комфортным и быстрым для наших покупателей и сотрудников магазинов. Прежде чем внедрить EshPay на всю сеть, мы провели закрытое тестирование нового способа оплаты через мобильное приложение на пилотной группе. В ходе теста собраны отзывы и предложения пользователей, что позволило улучшить сервис перед его официальным запуском. Все отмечают, что EshPay – это супер скорость и удобство оплаты. Такой платежный метод особенно оценили родители, которые заботятся о финансовой грамотности своих детей. С EshPay не нужно давать ребенку наличные или карту, купить полезные продукты он может просто через приложение «ВкусВилл» на смартфоне, и мама с папой могут спокойно контролировать траты».

Омниканальный платежный сервис EshPay позволяет в пять раз ускорить процесс оплаты покупок на кассе. Оплата через мобильное приложение занимает буквально пару секунд, что позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе. Продавцы магазинов ВкусВилл уже оценили скорость и возможности работы с сервисом.

Новый способ оплаты обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий шифрования данных. «ВкусВилл» на своей стороне не хранит персональные данные и платёжные реквизиты покупателей. EshPay предуспастривает использование одноразовых QR-кодов на кассе при каждом платеже.