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ВкусВилл EshPay омниканальный платежный сервис
ВкусВилл запустил в 2024 году сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омниканальный платежный инструмент, который позволяет оплатить товары в одно касание с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение ВкусВилл. Новый способ позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе и сохранить кешбэк по банковским картам.
УПОМИНАНИЯ
|22.07.2025
|Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети 2
|22.07.2024
|Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay 1
ВкусВилл и организации, системы, технологии, персоны:
|ВкусВилл - Избёнка 165 2
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