ВкусВилл - EshPay - омниканальный платежный сервис

ВкусВилл запустил в 2024 году сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омниканальный платежный инструмент, который позволяет оплатить товары в одно касание с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение ВкусВилл. Новый способ позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе и сохранить кешбэк по банковским картам.