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ВкусВилл EshPay омниканальный платежный сервис

ВкусВилл - EshPay - омниканальный платежный сервис

ВкусВилл запустил в 2024 году сервис безналичной оплаты покупок в магазинах сети – EshPay. Это омниканальный платежный инструмент, который позволяет оплатить товары в одно касание с помощью сканирования QR-кода через мобильное приложение ВкусВилл. Новый способ позволяет на 20-25% сократить время обслуживания покупателя на кассе и сохранить кешбэк по банковским картам.

 

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети 2
22.07.2024 Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ВкусВилл и организации, системы, технологии, персоны:

ВкусВилл - Избёнка 165 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5205 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5442 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1835 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2399 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8223 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11751 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1114 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1259 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8698 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11670 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5125 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 743 1
Говорков Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 532 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1689 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 624 1
Популярная механика 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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