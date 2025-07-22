Платежный сервис «ВкусВилла» EshPay запущен на кассах самообслуживания по всей сети

Год назад запустился EshPay — собственный омниканальный инструмент «ВкусВилла» для оплаты покупок привязанной в приложении «ВкусВилл» картой. К своему первому дню рождения EshPay расширяется: теперь он доступен не только на классических кассах, но и на кассах самообслуживания.

EshPay — способ оплаты в магазинах «ВкусВилл» банковской картой, привязанной в мобильном приложении. При его использовании сохраняется кешбэк от банка, а время оплаты сокращается в 5 раз — достаточно двух нажатий, чтобы оплатить покупку. EshPay работает даже при сбоях торгового эквайринга, так как использует интернет-эквайринг — это снижает количество брошенных чеков из-за технических проблем.

EshPay обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию технологий шифрования без хранения персональных данных и платежных реквизитов покупателей. При каждом платеже используются одноразовые QR-коды.

Оплата EshPay доступна для всех покупателей, у которых есть карта лояльности «ВкусВилл», — для этого необходимо лишь добавить в мобильном приложении банковскую карту или счет СБП в способы оплаты.

На кассах с кассиром нужно: отсканировать QR-код для авторизации через приложение «ВкусВилл», сообщить кассиру о своем желании воспользоваться EshPay.

На кассах самообслуживания: авторизоваться на кассе по QR-коду или SMS, на экране выбора способа оплаты нажать на EshPay.

Если у покупателя нет привязанной карты в мобильном приложении, в пути оплаты откроется окно с инструкцией по привязке.

На данный момент EshPay на кассах самообслуживания доступен при сумме чека менее 1,5 тыс. руб. — это сделано в целях безопасности. Кроме того, меры безопасности есть и до момента оплаты: авторизация через телефон и короткий тайм-аут на кассе, который возникнет после бездействия покупателя и потребует ввод кода из SMS.

EshPay — также удобный способ оплаты для детей, ведь для покупки достаточно телефона, нет риска потерять банковскую карту, а расходы всегда под контролем родителей.

«Проекту EshPay всего год, но он уже успел показать свою ценность для покупателей: это не только удобный способ оплаты без карт и лишних приложений, но и гарантия сохранения кешбэка и бонусов. За первую половину 2025 г. этим способом было оплачено более 105 тыс. чеков на кассах с кассиром, а сумма всех транзакций составила почти 65 млн руб. Доля EshPay в апреле составила 0,13% от всех безналичных оплат авторизованных пользователей», —сказал Егор Богданов, продакт-менеджер по кассовому оборудованию «ВкусВилла».