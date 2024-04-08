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В сервисе кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность копить и тратить на поездки кешбэк от МТС

В приложении кикшеринга «МТС Юрент» появилась возможность накапливать кешбэк «МТС Cashback» за поездки на самокатах. Опция накопления и списания кешбэка доступна только для подписчиков «МТС Premium». Накопленные рубли кешбэка можно потратить на оплату поездок в самом приложении кикшеринга или на другие услуги и сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Кешбэк начисляется за поездки по тарифам «Поминутный», «Часовой» или «Пока не сядет», которые были целиком оплачены картой. Чтобы начать копить кешбэк, перед поездкой нужно выбрать кнопку «Накопить». В апреле кешбэк будет накапливаться в повышенном размере — 7% от потраченной суммы, затем стандартный размер кешбэка составит 5%.

Также у пользователей «МТС Юрент» появилась возможность платить кешбэком за поездки. Кешбэк отобразится в приложении в способах оплаты, как только баланс кешбэка у пользователя станет положительным. Для оплаты поездки кешбэком нужно включить режим списания. При оплате один рубль кешбэка равен одному рублю по тарифам «Поминутный», «Часовой» и «Пока не сядет».

Накопление и списание кешбэка в приложении «МТС Юрент» доступно только подписчикам «МТС Premium». Подписка дает пользователям бесплатный старт при аренде самоката, сниженную цену на расширенную страховку, а также безлимитный доступ к онлайн-кинотеатру KION, «МТС Музыке», книжному сервису «Строки» и 50 ГБ интернета в месяц для абонентов МТС. Накопленный за поездки на самокатах кешбэк также можно потратить на другие сервисы и услуги.

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«МТС Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов в России. «Юрент» управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 г. количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн. Мы предоставляем горожанам доступный современный электротранспорт для ежедневных поездок благодаря наличию широкой тарифной линейки и интеграции с экосистемой МТС.

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