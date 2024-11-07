В «Яндекс Браузере» пользователи смогут получать кешбэк рублями на сайтах магазинов

В «Яндекс Браузере» появилась новая функция, которая помогает экономить. Пользователи смогут получать кешбэк рублями за покупки на сайтах и выводить эти деньги на карту. Новая возможность доступна в десктопной и мобильной версии «Браузера». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс Браузер» позволяет получать кешбэк в магазинах и на маркетплейсах. Среди них «Яндекс Маркет», «ВсеИнструменты.ру», Hoff — в общей сложности более 350 площадок, список будет пополняться. Для получения кешбэка необходимо авторизоваться в «Браузере» под своим логином на «Яндексе». При наличии на сайте кешбэка можно посмотреть, при каких условиях он начисляется, активировать его и оформить заказ. Деньги будут перечислены на кошелек «Браузера», откуда их можно вывести на карту «Яндекс Пэй».

Если на сайте можно получить кешбэк, справа от адресной строки «Браузера» появляется кнопка с соответствующим названием. Кликнув на нее, можно узнать размер кешбэка и условия акции. Максимальный кешбэк — 30%.

Ранее в «Яндекс Браузере» стали доступны промокоды и возможность оплачивать покупки частями с помощью сервиса «Сплит». При оформлении заказа пользователи могут задействовать несколько опций: например, оформить заказ с оплатой по частям и получить кешбэк.