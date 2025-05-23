Бизнес заставят платить за обращения к сайту госуслуг

Предложение Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило обязать бизнес оплачивать каждое обращение к инфраструктуре электронного правительства (ЭП), пишет Forbes. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov 21 мая 2025 г.

Согласно документу, в случае если инициатива будет одобрена в ее нынешнем виде, одно обращение к сервисам ЭП коммерческим компаниям обойдется в 4,94 руб. Оплату будет необходимо осуществлять ежеквартально. По итогам общественного обсуждения документ может быть доработан, отмечают в Минцифры.

Необходимость в новом сборе в ведомстве объясняют постоянным ростом числа запросов к инфраструктуре ЭП от коммерческих структур, которые стремятся повысить качество обслуживания клиентов. Однако инфраструктура ЭП первоначально была «заточена» под межведомственное взаимодействие и обработку обращений граждан.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Минцифры хочет ввести плату для компаний за использование госсервисов

«Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей», – пояснили Forbes в министерстве.

Платить придется только за обращения через СМЭВ

Тарифицироваться будут исключительно обращения к сервисам, доступ к которым бизнес осуществляет через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Доступ к сервисам, входящим в публичный сегмент ЭП, например, Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), по-прежнему будет бесплатным. Граждане также продолжат получать госуслуги в электронном виде на безвозмездной основе.

СМЭВ – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям, внебюджетным фондам и пр. обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг гражданам и организациям, в электронном виде.

ЕСИА позволяет безопасно входить в учетные записи пользователям множества государственных (например, портал «Госуслуги»), так и коммерческих веб-сервисов.

Правовая основа

Взимать плату за доступ к инфраструктуре взаимодействия государству позволяет статья 19 ФЗ №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Под инфраструктурой взаимодействия в Минцифры понимают «инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Соответствующее поправки к №210-ФЗ, уместившиеся в новой, пятой части, были приняты в конце 2024 г. в рамках №479-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». После принятия закона №479-ФЗ Правительству лишь требовалось определить случаи, в которых может взиматься оплата, ее размер и порядок внесения путем публикации постановления.

Из упомянутых поправок также следует, что средства, вырученные таким способом, направляются в федеральный бюджет и затем – на поддержание и развитие инфраструктуры ЭП.

Мнение участников рынка

Большинство опрошенных Forbes участников рынка, в числе которых крупные телекоммуникационные и интернет-компании, сходятся во мнении, что обращения к инфраструктуре ЭП, которые необходимы для соблюдения норм российского законодательства, должны быть бесплатными. Во всех остальных случаях взимать плату допустимо, однако тариф должен быть экономически обоснован. Государство и бизнес в сотрудничестве должны выработать подход к его формированию, считают в МТС.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что «реализация проекта постановления не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Однако, по оценке источника Forbes в Минцифры, затраты представителей банковской и телеком-отраслей, а также цифровых платформ, на исполнение новой нормы могут достигнуть сотен миллионов рублей в год. Бизнес же, в свою очередь, будет перекладывать эти расходы на конечных потребителей, считает Алексей Мунтян, эксперт по защите персональных данных и соучредитель Regional Privacy Professionals Association.