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Минцифры: обезличенные данные для улучшения качества жизни граждан

Летом 2024 г. был принят закон об обезличенных данных, который предусматривает создание государственной защищенной платформы для их обработки. Она позволит лучше и быстрее учитывать реальные потребности граждан и бизнеса. Сейчас опубликованы подзаконные акты к этому закону. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Безопасность

Данные на платформе обезличены, то есть они не будут содержать информацию, позволяющую идентифицировать конкретного человека. Выбранный механизм — самый безопасный с точки зрения защиты прав граждан.

.Доступ к наборам данных будет происходить исключительно в рамках закрытого контура платформы, а «вынести» их из нее будет невозможно. Персональные данные передаваться не будут. Это строго закреплено в действующем законодательстве.

Польза

Благодаря обезличенным сведениям государство сможет принимать более эффективные решения. Например, можно будет оперативнее понять, какие маршруты общественного транспорта перегружены, где есть потребность в строительстве школ, других объектов инфраструктуры и многое другое.

Регистрация и доступ к платформе

Доступ получат госорганы, а также российские компании, прошедшие при регистрации проверку. Она будет крайне строгой, чтобы обеспечить дополнительную безопасность хранящихся обезличенных данных. Сама платформа должна соответствовать всем необходимым правилам информационной безопасности. За этим будет внимательно смотреть команда специалистов.

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Безопасность

Для регистрации организации будут подавать запрос в Минцифры. При несоответствии требованиям компания не сможет получить доступ к системе.

Все подзаконные акты находятся на общественном обсуждении.

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