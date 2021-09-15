Более 20% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья

Количество актов вандализма на объектах «Билайна» за последние три года выросло в 16 раз, а 22% россиян уверены, что мобильная связь может быть опасной для здоровья. Такая информация была озвучена представителями сотового оператора на прошедшем 15 сентября в Москве форуме «Mobile 360».

Отчет «Билайна» об уровне радиофобии в России прозвучал в ходе организованной этой же компанией сессии «5G Ready? Готовность экономики, инфраструктуры и общества к запуску сетей нового поколения». Ее участниками стали представители Veon, GSMA, Samsung, SberAutoTech, а также АНО «Диалог» и «Цифровая экономика».

Комментируя исследование, директор Digital Operator группы Veon Джордж Хелд отметил важность соответствия ожиданиям пользователей от нового поколения связи. «Большая проблема в том, что мы не всегда понимаем, что можно сделать такого с технологией 5G, чтобы полностью изменить мир. Технологии четвертого поколения позволяют нам решать огромное количество задач, поэтому важнее сделать так, чтобы покрытие LTE было везде, чтобы в любой деревне человек мог использовать LTE. Мы видим юзкейсы с использованием технологии 5G для индустриального использования (телемедицина, управление тяжелыми инструментами/грузовиками, М2М и т.д.) но по состоянию на данный момент для использования пятого поколения связи обычными пользователями юзкейсов пока нет», — рассказал Хелд.

В свою очередь вице-президент GSMA Дэниел Патаки подчеркнул, что проблема радиофобии является глобальной: «Электричества тоже поначалу боялись, но сейчас мы пользуемся им повсеместно. Есть данные, например, ВОЗ, которые гласят, что 5G не опасна. Тем не менее, фобии распространяются крайне быстро, особенно, в социальных сетях. Нужно проводить кампании, направленные на информирование о том, что это совершенно безопасно. Ну и важно понимать, что пока (у операторов) нет доступного спектра (частот), говорить о фобиях и вреде 5G нет никакого смысла».

Руководитель проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви рассказал о фейках про 5G в социальных сетях, которые они выявляли в рамках системной работы по противодействию распространения фейков о коронавирусе. Взлет интереса к 5G в прошлом году был обусловлен именно пандемией коронавируса, который некоторые люди связывали с излучением от 5G. Спикер отдельно отметил, что операторы связи шли навстречу и помогали АНО «Диалог» в выстраивании кампании по опровержению недостоверной информации. «Сейчас мы видим, что тема 5G практически полностью ушла из фейковой повестки. Теперь фейки о 5G являются уделом антиваксеров и конспирологов, а большинство опубликованных в соцсетях роликов на эту тему воспринимаются с юмором. Однако остаются и те, кто опасаются 5G, мы с этой аудиторией работаем, но в целом, хотелось бы сказать, что Россия пережила фейки о 5G, Россия готова к 5G», — заявил Ви.

Мнение бизнеса по теме радиофобии высказали гендиректор SberAutoTech Андрей Василевский и руководитель по маркетинговым коммуникациям Samsung Mobile в России Илья Ильинов.

«С точки зрения развития беспилотников и интернета вещей мы видим большую пользу в этой технологии. 5G — это локомотив для проведения оперативных вычислений и объединения устройств в сеть. С появлением большого количества беспилотных автомобилей будет крайне важно быстро обмениваться информацией с борта на борт и с объектами инфраструктуры. Текущие средства передачи связи для этого не очень подходят», — считает Василевский.

«Говоря о продажах последних недель и месяцев, доля устройств с поддержкой 5G находится на уровне 7% в количественном измерении, но порядка 23% в деньгах. И эта доля постоянно растет. Думаю, уже в следующем году практически все модели будут с поддержкой 5G. Но пока что потребность для пользователей в поддержке 5G слабо артикулирована, и до сих пор среди основных критериев выбора мобильного устройства пользователи называют качество фото- и видеосъемки, объем встроенной памяти, батареи и т.д.», — поделился своими наблюдениями Ильинов.

Выступления спикеров сессии завершал директор по направлению информационной инфраструктуры АНО «Цифровая экономика» Максим Чернов. По его словам, прямо сейчас к внедрению 5G готов рынок интернета вещей — здесь уже есть и платформы для проведения тестов и пользовательский спрос на подобные решения. «Есть и предложение доделать то, что еще не доделано, например, завершить внедрение LTE по стране. Термин «цифровое неравенство» для регионов весьма актуален», — подчеркнул Чернов.