Власти оштрафовали производителя микроэлектроники на всю сумму контракта за срыв сроков разработки чипа на четыре года

Минпромторг оштрафовал разработчика микроэлектроники на всю сумму контракта. Компания просрочила запуск серийного производства кварцевых генераторов на 1647 дней.

Штраф на сумму контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал компанию-производителя кварцевых генераторов «Морион» за срыв сроков исполнения контракта на 87,3 млн руб., то есть на всю сумму контракта. Компания обязалась освоить серийное производство миниатюрных термокомпенсированных кварцевых генераторов.

Контракт был заключен в октябре 2017 г. Компания допускала небольшие просрочки по всем этапам контракта. Однако больше всего сложностей возникло на заключительном шаге: подготовке и освоении производства. Вместо сдачи работ в ноябре 2019 г. «Морион» отчитался только в мае 2024 г. То есть просрочка составила 1647 дней.

Заказанные Минпромторгом изделия это высокоточные источники частоты. Они предназначены для синхронизации и частотного эталонирования в аппаратуре координатно-временного и навигационного обеспечения (ГЛОНАСС/GPS), системах связи, телекоммуникационном оборудовании и бортовой радиоэлектронике.

Минпромторг снова штрафует предприятия за срыв сроков разработки

«Применение термокомпенсации позволяет достичь высокой долговременной и кратковременной стабильности частоты в расширенном рабочем диапазоне температур, что критически важно для устройств позиционирования, когерентной обработки сигналов и синхронных цифровых сетей», пояснил собеседник CNews среди производителей микроэлектроники.

Что нужно было сделать

Согласно техническому заданию, цель ОКР состояла в освоении серийного производства двух типов (не менее 12 типономиналов) нового класса унифицированных миниатюрных термокомпенсированных и управляемых термокомпенсированных кварцевых генераторов для поверхностного монтажа, предназначенных для широкого применения в радиоэлектронной продукции, в том числе в аппаратуре координатно-временного и навигационного обеспечения.

Отечественных аналогов разрабатываемых изделий нет. Зарубежными аналогами являются изделия американских, японских и европейских компаний Mercury, Kyocera, RakonLimited.

При разработке изделий должны использоваться материалы и комплектующие отечественного производства.

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Цена продукции

Как следует из технического задания, ориентировочная цена генератора не должна превышать 7 тыс. руб. при объеме выпуска не менее 5 тыс. ежегодно.

Объем выпуска, обеспечиваемый освоением производства — не менее 10 000 шт. в год.

Массовый срыв

Минпромторг начал массово рассылать уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроники. Речь идет о работах, выполняемых по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Отрасль опасается, что взыскание штрафов приведет к банкротству предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ).

Например, предприятие «ОКБ Планета» было оштрафовано министерством из-за задержки создания российского лазера для передачи СВЧ-сигналов на замену немецкому. Просрочка составила четыре года.

Отрасль боится банкротства из-за неустоек Минпромторга

АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» было оштрафовано на 274 млн руб. за просрочку создания микросхемы для оборонки. Просрочка свыше шести лет.

Минпромторг оштрафовал и производителя аккумуляторов НИАИ «Источник» на 181 млн руб. за срыв сроков работ.