Из госпроекта «Умный многоквартирный дом» вышли строители гигантских ЖК «Самолет» и «Эталон»

АНО «Умный многоквартирный дом», созданное по инициативе Минцифры, Минстроя и Минпромторга, лишилось сразу двух участников — из состава учредителей выбыли крупнейшие российские застройщики «Самолет» и «Эталон». В компаниях не прокомментировали «экзит», но источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что речь идет об оптимизации расходов. Девелоперы будут напрямую заказывать у бигтеха необходимые решения.

Застройщики идут на выход

Как стало известно CNews, ООО «Самолет плюс», одно из юрлиц крупнейшего российского застройщика группы «Самолет» (по версии Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) на декабрь 2025 г. возлавляет топ-10 по объему строящихся МКД), вышло из состава учредителей АНО содействия развития цифровизации многоквартирных домов «Умный многоквартирный дом», созданного по инициативе Минцифры, Минпромторга и Минстроя. Информация о выходе «Самолет плюс» из состава учредителей организации внесена в ЕГРЮЛ 23 декабря 2025 г.

Неделей ранее из числа участников АНО также вышел другой крупный застройщик «Эталон» (занимает 12 место в России, по версии ЕРЗ). В составе АНО все еще остается небольшой девелопер ООО «Морион». Остальные участники — это поставщики решений и оборудования, необходимых для обустройства умных многоквартирных домов, в том числе это структуры «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома», а также «Лаборатория Касперского», «Вартон», «Кнс групп», «Юникорн», «Рубеж», «Оптиковолоконные системы», МТС и другие.

Минстрой АНО "Умный МКД" должно было объединить всех участников процесса создания инновационных домов

В «Эталоне» и «Самолете» не ответили на запрос CNews о причинах выхода из проекта. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что для застройщиков подобное решение — способ оптимизации ресурсов. Необходимые им услуги и решения, например, в области цифровизации и интернета-вещей, они будут «делегировать бигтеху» напрямую.

В Минстрое CNews намекнули, что имеют отдаленное отношение к проекту, в Минпромторге не ответили на запрос издания, в Минцифры адресовали вопрос в АНО.

Что такое «Умный МКД»

АНО «Умный МКД» было создано в 2022 г. как амбициозный проект, инициированный государством. Организация называла себя «мозговым центром в области цифровизации зданий» и планировала сформировать опережающее регулирование. АНО собирались сделать ключевой экспертной площадкой для продвижения подходов рыночных игроков и совмесным проектным офисом для ключевых ФОИВов в области цифровизации жилья. Но главная цель — продвижение российских решений в области умных зданий.

«Изменения, которые АНО будет проводить, коснутся в том числе нормативной базы. Они будут способствовать спросу на отечественные решения, в том числе аппаратно-программные комплексы. Такие решения и устройства не могут быть отключены производителем дистанционно, не может быть остановлена их поддержка зарубежными организациями, а риск утечки данных в адрес третьих лиц станет минимальным», — говорилось в первом заявлении АНО, размещенном в его телеграм-канале.

Создание АНО «Умный МКД» поддержали сразу три министерства, писал CNews. Решение о создании некоммерческой организации было принято межведомственной рабочей группой Минцифры, Минпромторга и Минстроя России.

«Новая организация объединит на своей площадке основных игроков межотраслевого рынка умных многоквартирных домов: сотовых операторов, девелоперов, разработчиков программных продуктов, производителей устройств и оборудования, исследовательские центры и других. К работе АНО уже подключились такие организации как: МТС, Yadro и «Морион», «Альфаоупен» и «Юникорн», а также структуры «Ростелекома», «Сбера», «Самолета» и «Эталона»», — рапортовал Минстрой в июле 2022 г.

Как объяснили уход застройщиков в «Умном МКД»

В «Умном МКД» CNews прокомментировали изменения в составе участников. По словам генерального директора АНО «Умный МКД» Никиты Уткина, причиной выхода стали внутренние процессы у самих застройщиков. Носителями же ключевой технологической и продуктовой экспертизы являются компании-разработчики и поставщики решений для цифровизации жилья (умного дома), считают в АНО.

«Поэтому для эффективной работы по повестке АНО наиболее важна экспертиза профильных специалистов, которые работают в профильных структурах участников экосистемы "Умный МКД" или их партнеров: в связи с ликвидацией профильных для нашей тематики "Эталон Инновации" и реорганизацией "Самолет Плюс" — на нашей площадке реализуется участие других партнерских и/или зависимых структур по отношению к названным застройщикам», — пояснил Никита Уткин.

В АНО отметили, что именно застройщики безусловно остаются важнейшими интересантами распространения цифровых решений и продолжают активно внедрять технологии умного дома в своих проектах, что подтверждается также их планами по участию в 2026 г. в пилотном проекте экосистемы «Умный МКД» по присвоению официальных классов умных многоквартирных домов согласно методологии, фиксируемой в соответствующих нормативных документах.

«Мы дорожим каждым участником экосистемы "Умный МКД", составляющей более 30 организаций разных форм участия (не только учредителей), совместно активно работающих на площадке АНО. Таким образом, АНО объединяет основных игроков межотраслевого рынка цифровизации жилья, включая операторов связи, производителей устройств и оборудования, разработчиков ПО, застройщиков и других важных участников рынка», — констатировал Уткин.



В компании добавили, что экосистема «Умный МКД» носит открытый характер. В I полугодии 2026 г.в АНО ожидают новых партнеров, уже заявивших о своем интересе к совместной работе.

Чем занимается АНО «Умный МКД»

Как пояснили CNews в АНО, «Умный МКД» выступило в качестве инициатора разработки проекта «Концепции цифровизации многоквартирных домов на территории России». На площадке АНО велась работа по подготовке первых версий Концепции, которые в последствии были переработаны Минцифрой.

Проект Концепции рассматривался на заседаниях рабочей группы по проработке предложений, а также выработке рекомендаций по вопросам формирования стандартов в рамках реализации проекта «Умный многоквартирный дом», прошел согласование в федеральных органах исполнительной власти (ФОИВ), после чего 24 июля 2025 г. распоряжением правительства Российской Федерации №1970-р Концепция до 2030 г. была утверждена. Она призвана синхронизировать усилия органов власти, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, производителей оборудования и разработчиков программного обеспечения в области цифровизации жилья.



Также АНО «Умный МКД» проведена работа по подготовке проекта плана мероприятий реализации это концепции. В августе-октябре 2025 г. представленный проект прошел серьезную доработку совместно с Минцифрой и заинтересованными ФОИВами, был одобрен рабочей группы по проработке предложений, а также выработке рекомендаций по вопросам формирования стандартов в рамках реализации проекта «Умный многоквартирный дом».

После утверждения плана правительством России, АНО «Умный МКД» планирует вести большую работу по реализации мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-технического и нормативно-правового регулирования и цифровизации многоквартирных домов, развитие рынка оборудования и устройств для умного многоквартирного дома, а также рынка услуг в сфере ЖКХ, предоставляемых в умных многоквартирных домах.

Организация выполнила задачу по разработке государственного документа среднесрочного планирования – Перспективной программы стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 2023-2030 гг. В мае 2023 года Программа была утверждена Минпромторгом России, Минстроем России, Минцифры России и Росстандартом. В рамках исполнения данной программы были приняты две серии стандартов «Умный дом».

«Уже разработанные стандарты ввели ряд новых понятий, которые планируется закрепить на рынке умных домов в России, и именно через них видится дальнейшая распаковка отечественного рынка умных домов», — говорят в компании. Также при участии АНО «Умный МКД» шла работа по актуализации (15 сводов правил) и созданию новых сводов правил, актуализировано более 20 нормативно-технических документов.

В 2025 г. на площадке организации проведена работа по подготовке проектов очередной крупной серии национальных стандартов. Они должны быть утверждены в начале 2026 г. В дальнейшем АНО планирует продолжить работу в части нормативно-технического регулирования согласно действующей перспективной программе стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений до 2030 г.

Также АНО «Умный МКД» отрабатывается трек по подготовке предложений по внесению изменений в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 с целью включения в него продуктов цифровизации многоквартирных домов, в том числе из состава базового набора устройств и оборудования умного многоквартирного дома. Это позволит в дальнейшем распространить на производителей такой продукции действие постановления Правительства №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Также АНО «Умный МКД» подготовлены предложения для включения в методические рекомендации по применению инженерных решений и программного обеспечения в сфере информационных технологий при разработке региональных и (или) муниципальных стандартов жилого помещения и комфортности проживания.