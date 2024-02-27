В Перми заемщик ФРП приступил к серийному производству управляемых коммутаторов

Пермский разработчик и производитель оборудования связи «Морион» наладил серийный выпуск управляемых коммутаторов Ethernet для построения высокопроизводительных сетей связи. Они соответствуют требованиям информационной безопасности по защите от несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители ФРП.

Инвестиции в запуск производства превысили 140 млн руб., из которых 46 млн руб. предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 20 млн руб. – региональный Фонд развития промышленности Пермского края.

Компания планирует в 2024 г. выпустить более 140 управляемых коммутаторов. Они изготавливаются преимущественно из российских комплектующих, уровень локализации составляет 70%.

В коммутаторах реализован широкий спектр механизмов управления для защиты сети, контроля доступа с высоким уровнем безопасности и ограничения трафика, в том числе при работе с инфраструктурой, построенной на базе российской операционной системы Astra Linux.

Выпускаемые «Морионом» изделия подходят для построения корпоративных сетей на любых предприятиях, а также на инфраструктурных объектах. Первые партии коммутаторов компания поставила на ведомственные и технологические сети связи нефте- и газотранспортных предприятий, железнодорожных и сетевых компаний энергетической системы.

Конструктивно коммутаторы серии КРМ-5960 представлены в виде моноблоков с 24 клиент-портами 1 Гбит/с и четырьмя линейным портами 10 Гбит/с, а коммутаторы серии КАМ-3284 в блочно-модульном исполнении по четырех оптических или электрических порта на модуль – до 24 портов в блоке.

Коммутаторы серии КАМ-3284 эксплуатируются в более жестких условиях: при температуре воздуха от -10 до +55°С, при воздействии вибрации и многократных ударов, соляного тумана, что позволяет применять в подвижных комплексах связи, в прибрежных морских зонах, на надводных кораблях. Коммутаторы серии КРМ-5960 устанавливаются в узлах связи с контролируемыми параметрами температуры и влажности.

В 2021 г. с привлечением другого займа ФРП в размере 29 млн руб. и 25 млн руб. от регионального ФРП Пермского края «Морион» нарастил мощности монтажа печатных плат для систем экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

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Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до семи лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Фонд создан в 2014 г. по инициативе Министерства промышленности и торговли России путем преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития».