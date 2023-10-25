Как успеть за всеобщей цифровизацией: 8 советов для вашего бизнеса и главный первый шаг

Согласно исследованиям Gartner, компании, которые готовы внедрять инновации и использовать новые возможности, смогут занять лидирующие позиции на рынке и обеспечить свою долгосрочную устойчивость. Как попасть в их число, советуют специалисты из Odyssey Consulting Group — международной консалтинговой компании и эксперта в сфере цифровых трансформаций.



Глобальный тренд и источник новых возможностей

Тенденция к цифровизации бизнеса стала закономерным процессом, в котором выразилось стремление компаний повысить эффективность, улучшить процессы и создать новые возможности для развития. Она предполагает переход от традиционных аналоговых методов работы к цифровым инструментам и платформам.

Цифровизация бизнеса включает в себя использование различных технологий таких, как интернет вещей (loT), облачные вычисления, аналитика данных, блокчейн и многое другое. Они помогают автоматизировать и оптимизировать процессы, улучшать взаимодействие с клиентами, сокращать издержки, повышать качество продукции и услуг.

Одно из основных преимуществ цифровизации бизнеса — увеличение скорости и точности обработки данных. Цифровые инструменты позволяют собирать, хранить и анализировать большие объемы информации, что помогает принимать более обоснованные решения, основанные на статистических данных.

В цифровом бизнесе также улучшается клиентский опыт: современные инструменты позволяют лучше понять предпочтения и потребности клиентов, упростить процесс заказа и оплаты товаров или услуг. Также цифровизация создает новые возможности для предприятий, позволяет создавать инновационные продукты и услуги, строить уникальные модели, адаптированные под специфику компании, и попадать на новые рынки. Бизнесы, которые успешно внедряют цифровые технологии, могут получить конкурентное преимущество и выйти на новый уровень развития.

В целом, цифровизация бизнеса является неотъемлемой частью современного мира и продолжит развиваться и влиять на различные отрасли. Она открывает новые горизонты и предоставляет компаниям возможность адаптироваться к быстро меняющимся требованиям и условиям рынка.

Это подтверждает и исследование Process Excellence Network (PEX), согласно которому 45% компаний с более высоким уровнем внедрения цифровых технологий сообщили, что рост «чистой» выручки компаний был значительно выше среднего показателя по отрасли.

Что может пойти не так?

Несмотря на все преимущества и очевидный мировой тренд на цифровизацию, многие компании не спешат внедрять технологии в свой бизнес. Какие здесь могут быть угрозы и подводные камни?

Хотя массовая цифровизация и применение новых технологий имеют множество преимуществ, они также вызывают ряд проблем и создают новые вызовы. Вот некоторые из них:

1. Угроза приватности и кибербезопасности

С ростом объемов данных, собираемых и обрабатываемых компаниями, возникают вопросы о защите частной жизни и приватности личной информации. Большое количество персональных данных сопровождается риском их неправильного использования или утечки из конфиденциальных хранилищ, что вызывает обеспокоенность среди пользователей и требует строгого регулирования.

2. Цифровое неравенство

Не все люди имеют доступ к технологиям или имеют навыки для успешного их использования. Это создает проблему цифрового неравенства, когда некоторые группы или регионы обладают ограниченными возможностями и не могут в полной мере получить пользу от новых технологий и информационных ресурсов.

3. Зависимость бизнеса от технологий

С ростом распространенности новых технологий возникает риск полной зависимости от них. Сбои систем, проблемы связи или атаки в области кибербезопасности могут иметь серьезные последствия для предприятий и общества.

4. Автоматизация рабочих мест

Внедрение автоматизации может вести к уменьшению численности рабочей силы и потере рабочих мест. Часть трудоемких процессов может быть заменена автоматизированными системами, что требует обучения и переквалификации персонала.

Не каждый бизнес подготовлен к эффективному внедрению новых технологий, в связи с чем важно предварительно провести обучение персонала и найти баланс между внедрением новых технологий и обеспечением безопасности, приватности, включения и ответственного использования данных. Иначе главным препятствием при переходе компании в эру цифровизации станут сами сотрудники, которые должны ее проводить. Так, по данным «Опоры России» в исследовании уровня цифрового развития бизнеса России в 2023 г., «главная проблема внедрения цифровых сервисов в крупном бизнесе – это отказ сотрудников использовать эти сервисы».

Оптимальные решения

Переход в эру цифровизации специалисты начинают с работы с персоналом фирмы своего клиента. Именно этот подход позволяет подобрать наиболее эффективные стратегии по цифровизации и избежать трудностей внутри сложившегося коллектива компании.

Сейчас Odyssey помогает бизнесу внедрять современные инструменты и механики, сотрудничая с такими фирмами, как «Лэтуаль», «Золотое Яблоко», Lamoda, Nordgold, Spar, Toyota.

Ответ экспертов на всеобщие опасения по поводу сокращения рабочих мест таков: «Если вы вкладываетесь в развитие и обучение своих сотрудников, а также помогаете им адаптироваться к новым реалиям ведения бизнеса, при внедрении новых технологий ваша компания только выиграет». А как этого добиться, рассказали в следующем разделе.

8 советов от специалистов по цифровизации

1. Определите стратегические цели

Четко установите, каких целей вы хотите достичь через цифровизацию своего бизнеса. Определите, какая часть требует наибольшего внимания и установите конкретные метрики успеха (для этого можно использовать модель SMART или ее расширенную версию SMARTER).

2. Проанализируйте текущие процессы

Проведите аудит и оцените текущие бизнес-процессы, чтобы определить области, где цифровые технологии могут принести наибольшую пользу и улучшения. Для этого можно самостоятельно опросить сотрудников и клиентов, но намного эффективнее нанять квалифицированных аудиторов.

3. Изучите свою отрасль

Исследуйте процессы и инновации в отрасли, чтобы понять, какие технологии или практики могут быть применены в вашу компанию.

4. Инвестируйте в обучение сотрудников

Предоставьте возможности обучения и поддержку сотрудникам, чтобы они могли освоить новые цифровые инструменты и технологии. Это поможет создать команду, готовую к цифровому преобразованию.

5. Обновите инфраструктуру и системы

Обновите и модернизируйте вашу ИТ-инфраструктуру и системы, чтобы обеспечить совместимость с новыми технологиями и потребностями бизнеса.

6. Используйте облачные технологии

Это позволяет получить гибкость, масштабируемость и возможность доступа к данным из любого места. Рассмотрите возможность переноса данных и приложений в облако.

7. Автоматизируйте рутинные процессы

Идентифицируйте рутинные или повторяющиеся задачи и процессы, которые могут быть автоматизированы с помощью роботизации процессов и искусственного интеллекта.

8. Обеспечьте культуру инноваций

Формируйте культуру инноваций в компании, где сотрудники вдохновляются новыми идеями, внедрением цифровых решений и постоянным улучшением процессов.

Как сделать первый шаг?

Все это может звучать сложно, из-за чего благое намерение совершить цифровизацию внутри компании так и останется нереализованным, а бизнес продолжит ехать по прежним рельсам. Поэтому наш последний совет отвечает на вопрос «как сделать первый шаг к изменениям?».

Сотрудничайте с внешними экспертами. Рассмотрите возможность партнерства с внешними экспертами и консультантами, которые имеют опыт и знания в области цифровизации, чтобы получить дополнительные инсайты и рекомендации.

Привлекайте аудиторов и сторонних экспертов, чтобы сэкономить время и силы, проходите обучение у специалистов или воспользуйтесь услугами специалистов, чтобы сделать свой бизнес еще более современным и адаптированным ко всем нынешним реалиям.