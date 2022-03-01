Kingston Fury выпустила модули DDR5 SODIMM

Kingston Fury, игровое подразделение Kingston Technology, производителя модулей памяти и технологических решений для хранения данных, объявила о выпуске модулей памяти Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM. Это решение для тех геймеров и пользователей ПК, которые хотят добиться самой высокой производительности от своего ноутбука или устройства малого форм-фактора.

Kingston Fury Impact DDR5 на пятьдесят процентов быстрее памяти DDR4, что обеспечивает повышение производительности в играх, при рендеринге и в условиях многозадачности, а низкое энергопотребление и повышенная эффективность препятствуют перегреванию системы при напряжении 1,1 В. SODIMM-память Kingston Fury Impact DDR5 доступна в виде комплектов ёмкостью до 64 ГБ, сертифицирована на соответствие спецификации Intel XMP 3.0 и объединяет все возможности DDR5 в тонком и компактном форм-факторе. Благодаря технологии разгона Plug N Play и поддержке ECC новинка автоматически достигает скорости до 4800 МТ/с с меньшими задержками, чем модули стандарта DDR5-4800. Таким образом, производительность системы повышается без необходимости включения профиля и сохраняется целостность данных при достижении высоких скоростей.

«Мы очень рады дополнить нашу линейку высокопроизводительной памяти DDR5 модулями Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM, – говорит Кристи Эрнт (Kristy Ernt), менеджер направления DRAM в компании Kingston. – Геймеры и создатели контента смогут оценить всю мощь DDR5 как на настольных компьютерах, так и на ноутбуках».

Kingston Fury Impact DDR5 SODIMM

Kingston Fury Impact DDR5 выпускается в виде отдельных модулей объёмом до 32 ГБ и комплектов из двух модулей объёмом до 64 ГБ. И те, и другие защищены ограниченной пожизненной гарантией и построены с применением наших опыта и знаний, полученных в результате более чем 30 лет работы.