Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото

Московская компания HyperPC разработала игровой компьютер Cyber с широкими возможностями кастомизации. Для него она придумала уникальный дизайн корпуса, а в версии Platinum для него предусмотрена уникальная система охлаждения. Все версии ПК собраны на базе процессоров Intel – отказаться от них в пользу решений AMD нельзя.



Отечественный игровой ПК

Российская компания HyperPC выпустила компьютер Cyber с оригинальным уникальным дизайном. Модель ориентирована на геймеров, а сами разработчики относят ее к премиум-классу.

Cyber существует в двух конфигурациях, обычной и Platinum, различающихся по своей комплектации. В обоих случаях ПК собран на процессоре Intel десятого поколения и имеют в своем арсенале флагманскую видеокарту на чипе Nvidia. Дизайн корпуса Cyber был разработан сотрудниками HyperPC.

В российской рознице базовая версия Cyber стоит от 221,2 тыс. руб., тогда как Platinum оценивается минимум в 368,5 тыс. руб. Для обеих модификаций доступен конфигуратор, и, как сказано на сайте HyperPC, на сборку компьютера разработчикам потребуется от семи до десяти дней.

Особенности базовой конфигурации

Стартовая версия компьютера HyperPC Cyber основана на восьмиядерном процессоре Intel Core i7-10700KF, выпущенном во II квартале 2020 г. Это 14-нанометровый чип с разблокированным множителем, 16 потоками, частотой до 5,1 ГГц и тепловыделением (TDP) на уровне 95 Вт.

Дизайн HyperPC и его внутренняя эргономика прорабатывались российскими специалистами

Процессор установлен в материнскую плату на базе чипсета Intel Z490, в которой также присутствуют два модуля оперативной памяти HyperX Predator RGB DDR4-3200 объемом 16 ГБ каждый. Под операционную систему и софт в компьютере предусмотрен твердотельный накопитель с интерфейсом М.2 Samsung 970 EVO Plus на 500 ГБ, и в дополнение к нему установлен 2-терабайтный жесткий диск производства Seagate.

За обработку графики в базовой версии Cyber отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080 Super с 8 ГБ видеопамяти нового стандарта GDDR6 с двумя вентиляторами на системе охлаждения. Работает вся эта электроника от 850-ваттного блока питания Super Flower Leadex Silver и управляется предустановленной ОС Windows 10 Pro.

Чем лучше топовая версия

В конфигурации Platinum компьютер HyperPC Cyber поставляется на базе той же материнской платы, но в нее установлены 10-ядерный процессор Intel i9-10900KF (частота до 5,3 ГГц, 20 потоков, разблокированный множитель) и четыре планки оперативной памяти HyperX Predator RGB DDR4-3200 на 16 ГБ каждая. Емкость SSD-накопителя Samsung 970 EVO Plus увеличена до 1 ТБ, а вместительность винчестера Seagate – до 3 ТБ.

Вместо традиционного воздушного охлаждения в Cyber используется водяное

Одна из основных отличительных особенностей версии Platinum заключается в проприетарной водяной системе охлаждения, разработанной специалистами HyperPC. Помимо этого, видеокарта и процессор в данной конфигурации работают на повышенных частотах.

Возможности кастомизации

Разработчики допускают возможность сборки пользовательской конфигурации HyperPC Cyber. Так, на выбор есть четыре модели видеокарты GeForce RTX (2060 Super, 2070 Super, 2080 Super или 2080 TI) и шесть моделей процессоров Intel Core - i5-10600K(F), i7-10700(F), i7-10700, i7-10700K(F), i9-10900(F) и i9-10900K(F).

Кастомизировать можно практически любую составляющую Cyber, даже цвет корпуса

Также можно установить модули оперативной памяти HyperX до 32 ГБ или Corsair до 16 ГБ, дискретную звуковую карту Asus или Creative и выбрать емкость и производителя SSD (Kingston или Samsung, от 250 ГБ до 2 ТБ). Объем дополнительного HDD варьируется от 1 ТБ до 16 ТБ, а мощность блока питания – от 750 до 850 Вт.

Помимо этого, допускается выбор расцветки корпуса – 13 базовых оттенков.

О HyperPC

Компания HyperPC (ООО «Гиперпк»), по данным ЕГРЮЛ, зарегистрирована в Москве в начале сентября 2016 г. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., ее основатель – Кирилл Артамонов. При этом 100-процентная доля в ней принадлежит Елене Мурашкиной.

Основной вид деятельности «Гиперпк» – производство компьютеров и периферийного оборудования (код ОКВЭД 26.20). Два дополнительных – это деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием (46.14.1) и розничная торговля компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах (47.41).

По информации ресурса RusProfile, Кирилл Артамонов также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Дата регистрации – 20 января 2020 г., основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22).

Согласно RusProfile, на 2019 г. штат HyperPC включал 16 человек. По итогам 2019 г. прибыль компании достигла 3,6 млн руб. против 25 млн в 2018 г., а выручка выросла с 328 млн руб. в 2018 г. до 507 млн в 2019 г.