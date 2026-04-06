Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК

Пользователи начали активно эксплуатировать функцию виртуальной памяти в Windows для борьбы с дефицитом ОЗУ. Она позволяет задействовать часть объема SSD или HDD в качестве ОЗУ и тем самым увеличить ее емкость. Эта опция существует со времен Windows 95 и была очень востребована на рубеже XX и XXI веков, когда оперативной памяти в ПК было совсем немного.

Microsoft помогла

Пользователи Windows стали бороться с дефицитом оперативной памяти программным способом. Они начали активировать функцию виртуальной памяти и использовать часть емкости системного накопителя в качестве дополнительного объема ОЗУ.

Как пишет портал ZDNet, виртуальная оперативная память может помочь повысить производительность ПК в условиях дефицита физической оперативной памяти. Он вызван индустрией искусственного интеллекта, которая «пылесосит» все полупроводники с рынка и вынуждает производителей микросхем работать в первую очередь с ней. Из-за этого планок ОЗУ в продаже почти нет, а имеющиеся стоят настолько дорого, что их покупка часто лишена логики и смысла.

Активация виртуальной оперативной памяти – это более дешевый способ повысить производительность старого компьютера, нежели покупка дополнительных планок ОЗУ. К преимуществам этого способа можно отнести возможность увеличить объем RAM почти до любого объема.

Хорошо забытое старое

Функция виртуальной памяти существует в Windows с конца XX века, когда объем ОЗУ в компьютерах измерялся в десятках мегабайт, и когда была острая необходимость быстро нарастить его без финансовых вливаний. Пользователи «отщипывали» немного у жесткого диска (SSD к тому моменту еще не изобрели) – в корневом каталоге системного диска появлялся файл подкачки Pagefile.sys, который и был олицетворением той самой виртуальной памяти. Его объем определялся самим пользователем.

Эта функция дошла до наших дней без единого изменения. В Windows 10 и Windows 11 ее активация и настройка выполняется примерно за минуту и без использования меню «Параметры».

Для этого требуется кликнуть правой кнопкой мыши по иконке «Компьютер» на рабочем столе или в меню «Пуск», выбрать «Свойства», открыть «Дополнительные параметры системы», перейти во вкладку «Дополнительно», где нажать на кнопку «Параметры» в подразделе «Быстродействие».

В новом меню нужно открыть вкладку «Дополнительно» и кликнуть по единственной кнопке «Изменить». В новом окне появится возможность вручную выставить объем виртуальной памяти, который приплюсуется к физической ОЗУ. Здесь он измеряется в мегабайтах. Напомним, в 1 ГБ – 1024 МБ.

Где плюсы, там и минусы

Специалисты ZDNet считают использование виртуальной памяти неплохой, но все же временным способ расширения возможностей компьютера и к тому же не полная замена физической оперативной памяти. Проблема с ней ровно та же, что и 30 лет назад – системный накопитель, даже если это сверхбыстрый SSD с подключением по PCI-E 4.0, все равно работает медленнее большинства планок оперативной памяти.

По подсчетам компания Corsair, производителя игровых ПК и комплектующих, утверждает, что даже самые быстрые SSD-накопители «почти в 10 раз медленнее оперативной памяти, а жесткий диск — в сотни раз медленнее» (almost 10 times slower than RAM, and a hard drive is hundreds of times slower)

Эксперты ZDNet доказали это на собственном опыте. Они использовали ПК с 32 ГБ оперативной памяти не самого современного стандарта DDR4, в котором также установлен SSD с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe.

ОЗУ в этом ПК работает со скоростью 2400 МТ/с (мегатрансферов в секунду) и имеет два 64-битных канала. Пропускная способность такой памяти – 19200 МБ/с (мегабайт в секунду).

Установленный в компьютер SSD в бенчмарке CrystalDiskMark показал скорость чтения на уровне 6700 МБ/с и скорость записи в пределах 6200 МБ/с. Это отличный показатель для системного диска, но все же это втрое ниже результатов не самой актуальной памяти DDR4.

Из этого следует, что виртуальная оперативная память, даже если активировать ее на очень быстром SSD, будет работать медленнее, иметь большую задержку и в целом будет менее отзывчивой по сравнению с физической ОЗУ.

Как пишет ZDNet, также имеет место быть проблема «перегрузки памяти» (memory thrashing). Она возникает, когда компьютер тратит больше времени на перемещение данных между оперативной памятью и накопителем, что может привести к зависанию, сильным тормозам и снижению производительности.

И все же это выход

Эксперты портала отмечают, что использование виртуальной памяти оправдано в первую очередь в недорогих ноутбуках, где с завода установлено совсем мало по меркам 2026 г. оперативной памяти. В качестве примера они приводят Acer Aspire Go 15 с 8 ГБ RAM на борту. Этого недостаточно для очень многих задач, с учетом того, что операционным системам требуется все больше ОЗУ. Как сообщал CNews, в начале апреля 2026 г. разработчики ОС Linux Ubuntu внесли коррективы в ее спецификации, и теперь минимальный требуемый ею объем составляет не 4 ГБ, как раньше, а целых 6 ГБ.

Отметим также, что некоторые ноутбуки и даже некоторые настольные компьютеры не позволяют физически наращивать объем оперативной памяти. У них нет соответствующих разъемов, а имеющиеся модули ОЗУ распаяны на системной плате.