Найден бесплатный способ побороть продавцов поддельных USB-флешек и SSD

Программа для выявления флеш-подделок

Американская Компания Gibson Research Corporation (GRC) создала программный инструмент для выявления USB-накопителей, реальная емкость которых не соответствует заявленной производителем, пишет Tom’s Hardware.

Утилита, получившая название ValiDrive, доступна для загрузки на официальном сайте компании. Код программы закрыт. Помимо помощи в отсеивании поддельных внешних устройств хранения данных, программа может предложить функцию проверки накопителя на наличие ошибок считывания/записи информации.

ValiDrive, отличается малым размером – программа «весит» всего 95 КБ. Кроме того, ее не нужно устанавливать на компьютер – достаточно скопировать на любой локальный диск и запустить. Еще одна особенность утилиты, которую отдельные пользователи могут счесть ее недостатком, – архаичный дизайн графического интерфейса, который не слишком хорошо вписывается в схему визуального оформления современных операционных систем Microsoft Windows. Впрочем, на функциональности и простоте использования приложения эта особенность никак не отразилась.

ValiDrive рапортует об успешном прохождении валидации портативным SSD

Как отмечает Tom’s Hardware, пользователи, испытавшие программу на практике, отзываются о ней преимущественно в позитивном ключе – во всяком случае, в комментариях к анонсу утилиты в социальной сети X (ранее Twitter). Журналист CNews также убедился в работоспособности инструмента, проведя валидацию портативного SSD производства компании Team Group емкостью 256 ГБ. Процедура в общей сложности заняла не более 20 секунд.

Предпосылки создания ValiDrive

На создание ValiDrive руководителя компании GRC Стива Гибсона (Steve Gibson), разработчика ПО и исследователя в области информационной безопасности с многолетним опытом, побудил негативный опыт приобретения в интернете поддельных USB-флешек большой емкости, которые в действительности оказались гораздо менее вместительными, чем это было заявлено продавцами.

Фото: GRC Поддельные флеш-накопители, купленные главой GRC

Гибсон, по собственному признанию, в течение сентября 2023 г. лично купил 12 портативных USB-девайсов – для тестирования новой версии другого программного продукта GRC – на просторах международной торговой онлайн-площадки Amazon. Все они без исключения, как выяснилось впоследствии, были поддельными. Один из приобретенных образцов, который позиционировался продавцом как вмещающий внушительные 2 ТБ информации на самом деле оказался способен вместить всего 62 ГБ.

Как программа поможет не стать жертвой продавцов-мошенников

Торговлей накопителями на основе флеш-памяти, истинная емкость которых завышена, грешат некоторые продавцы, представленные на популярных интернет-площадках вроде AliExpress или Amazon. Велик шанс столкнуться с подобной продукцией у тех, кто рассчитывает купить очень вместительный SSD, SD-карту или USB-флешку по явно заниженной цене для товара с подобными характеристиками.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что Walmart и AliExpress предложили портативные SSD-накопители емкостью 30 ТБ по цене в $39 за штуку. Внутри такого устройства, как выяснилось при его вскрытии, находилась крошечных размеров печатная плата с двумя слотами microSD, в которые вставлены две карты памяти, суммарная емкость которых была в несколько раз меньше заявленных 30 ТБ.

Фото: Samsung Memory / unsplash.com При покупке флеш-накопителей в интернете следует соблюдать осторожность, чтобы не нарваться на подделку

В октябре 2023 г. китайский портал MyDrivers сообщил о том, что в КНР был зафиксирован случай подделки внешних твердотельных накопителей, в которых от SSD и вовсе остались лишь название и форм-фактор.

Приобретя подделку подобного рода, обман не всегда можно распознать сразу. Нередко производитель таких накопителей модифицирует прошивку устройства таким образом, чтобы все стандартные средства ОС показывали сведения о емкости накопителя, которые сходятся с предоставленными вендором. Однако при попытке записать на такой диск массив данных, превышающих его настоящую вместительность, когда свободного места уже не останется, система «молча» начнет перезаписывать информацию поверх прежней, тем самым затирая ранее скопированные туда файлы. Примечательно, что фактически стертые файлы по-прежнему будут видны при просмотре содержимого накопителя через файловые менеджеры. Осознать утрату файлов в таком случае можно лишь, когда будет предпринята попытка их скопировать или прочитать.

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К моменту, когда пользователю понадобится восстановить данные с такого устройства, срок защиты покупателя на электронной торговой площадке, где оно было приобретено, может уже истечь. Это, в свою очередь, сделает невозможным или значительно затруднит возврат средств за поддельный товар.

Проверка купленного в Сети флеш-накопителя при помощи инструментов вроде ValiDrive, вероятно, поможет выявить устройство с характеристиками, не соответствующими заявленным, и вернуть его недобросовестному продавцу.

Какой еще софт выпускает GRC

Помимо ValiDrive, среди программных продуктов, разработанных GRC, числится SpinRite – инструмент для восстановления данных, записанных на накопители с произвольным доступом (Random Access Storage), таких как магнитные жесткие и гибкие диски. Программа может оказаться полезной в ситуациях, когда операционная система не справляется с извлечением данных из поврежденных секторов накопителя. Для восстановления данных утилита использует особый проприетарный алгоритм.

Работа над SpinRite ведется GRC с 1987 г. Последняя версия программы – 6.0 – выпущена в июне 2004 г.

Продукт распространяется на коммерческой основе. Ценник на SpinRite 6.0 варьируется в диапазоне от $29 до $89 и зависит от того, является ли покупатель обладателем лицензии на более ранние версии утилиты.