Жадность китайцев не знает границ. Они научились хитро подделывать SSD-диски ради экономии

В китайских магазинах появились поддельные внешние SSD. Снаружи они ничем не выделяются, и даже заявлены достойная скорость и хороший объем, но на деле внутри них стоят дешевые карты microSD и интерфейс USB 2.0, которые априори не в состоянии выдать хорошую скорость чтения или записи. Выгода в том, что себестоимость таких «SSD» минимальна. Проблема очень скоро может стать массовой.

Новый уровень фальсификации

В Китае зафиксирован случай подделки внешних твердотельных накопителей, в которых от SSD остались лишь название и форм-фактор. Технически, такие носители информации все еще являются твердотельными, но быстрых и дорогих модулей памяти в них нет – китайцы научились подменять их на медленные и дешевые карточки microSD самого начального уровня. Такие карты стоят дешевле, что позволяет получить больше прибыли с каждого проданного устройства.

Как пишет китайский портал MyDrivers, на подлог пожаловался пользователь, купивший по сходной цене полноценный с виду внешний SSD-драйв на 512 ГБ. В спецификациях устройства был заявлен не только внушительный объем – в них также упоминались интерфейс М.2 и поддержка технологии NVMe, что указывает на высокую скорость передачи данных. Также в описании говорилось о коннекторе USB-C, и это, по сути, почти единственное, в чем производитель и продавец не обманули покупателя.

SSD с сюрпризом

Подключив свой новый SSD к компьютеру и убедившись, что он определяется и работает, пользователь попытался скопировать на него информацию и столкнулся с крайне низкой скоростью записи. Она была настолько нехарактерно минимимальной для накопителей M.2 NVMe, cпособных разгоняться свыше 1 ГБ/с, что им было принято решение заглянуть внутрь корпуса.

Фото: MyDrivers «Начинка» современного внешнего SSD должна выглядеть совсем не так

К его величайшему удивлению, вместо характерной для USB-флешек и SSD-драйвов печатной платы, большую часть которой занимают модули памяти, он обнаружил крошечную платку с двумя слотами под карты microSD. Сами карты тоже были в наличии, как и древний контроллер из USB-накопителей 15-летней давности. Все это чудо китайской инженерной мысли работает на скоростях стандарта USB 2.0 прямиком из 2000 г., который выдает не более 480 Мбит/с или всего-навсего 60 МБ/с, и это еще в лучшем случае, при идеальных условиях.

Как пишет MyDrivers, в очень скором будущем сообщений о подобном обмане станет гораздо больше. Поддельные SSD стали поступать в массовую продажу.

Излишне честный производитель

Ответственный за появление такого SSD-накопителя обманул потенциальных покупателей во всем, кроме двух аспектов. Первый – он честно оснастил свою поделку коннектором USB-C, хотя и с поддержкой старого стандарта USB 2.0. Второй – обе карты microSD имеют объем 256 ГБ, что в сумме дает заявленные 512 ГБ.

Но в случае с емкостью карт нельзя быть до конца уверенным в том, что они действительно могут хранить в себе столько информации. Существуют способы перепрошивки карт малого объема, чтобы в компьютере они определялись как очень вместимые, и чтобы процесс копирования на них информации проходил как по маслу. Но скопировать информацию из них, с высокой долей вероятности, уже не получится – если ее объем превысит реальную емкость карты, то она будет повреждена.

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Также мошенники могли установить в этот SSD карты минимальной вместимости и перепрошить плату накопителя для достижения описанного эффекта. Это очень частый пример мошенничества, позволяющий сэкономить на установке качественных модулей памяти. Подобное очень распространено в сегменте дешевых китайских SSD, покупать которые если и стоит, то на свой страх и риск и очень большой опаской.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты MyDrivers рекомендуют приобретать накопители только давно проверенных и зарекомендовавших себя брендов. Также они советуют обходить стороной сомнительные точки продаж и никому неизвестные маркетплейсы, заманивающие доверчивых покупателей солидными скидками.

Все новое – это хорошо забытое старое

Поддельные внешние накопители SSD M.2 с картами microSD внутри – это новое явление, но лишь в том плане, как все реализовано. На деле портативные накопители, продающиеся под неизвестными брендами, а иногда и вовсе из логотипов, существуют на рынке годами.

Например, на заре SSD, когда они предлагались чаще всего в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, предприимчивые мощенники помещали внутрь корпуса таких драйвов медленные и дешевые USB-флешки со взломанной прошивкой, которая показывала неправильный объем. Точно таким же способом подделывались и карманные жесткие диски, с той лишь разницей, что они намного тяжелее, чем просто корпус с флешкой внутри. Для компенсации веса внутрь помещались различные металлические предметы, например, гайки, а также камни, а чтобы все эти не гремело, производители обильно заливали все это термоклеем.