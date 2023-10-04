Разделы

Техника
|

Жадность китайцев не знает границ. Они научились хитро подделывать SSD-диски ради экономии

В китайских магазинах появились поддельные внешние SSD. Снаружи они ничем не выделяются, и даже заявлены достойная скорость и хороший объем, но на деле внутри них стоят дешевые карты microSD и интерфейс USB 2.0, которые априори не в состоянии выдать хорошую скорость чтения или записи. Выгода в том, что себестоимость таких «SSD» минимальна. Проблема очень скоро может стать массовой.

Новый уровень фальсификации

В Китае зафиксирован случай подделки внешних твердотельных накопителей, в которых от SSD остались лишь название и форм-фактор. Технически, такие носители информации все еще являются твердотельными, но быстрых и дорогих модулей памяти в них нет – китайцы научились подменять их на медленные и дешевые карточки microSD самого начального уровня. Такие карты стоят дешевле, что позволяет получить больше прибыли с каждого проданного устройства.

Как пишет китайский портал MyDrivers, на подлог пожаловался пользователь, купивший по сходной цене полноценный с виду внешний SSD-драйв на 512 ГБ. В спецификациях устройства был заявлен не только внушительный объем – в них также упоминались интерфейс М.2 и поддержка технологии NVMe, что указывает на высокую скорость передачи данных. Также в описании говорилось о коннекторе USB-C, и это, по сути, почти единственное, в чем производитель и продавец не обманули покупателя.

SSD с сюрпризом

Подключив свой новый SSD к компьютеру и убедившись, что он определяется и работает, пользователь попытался скопировать на него информацию и столкнулся с крайне низкой скоростью записи. Она была настолько нехарактерно минимимальной для накопителей M.2 NVMe, cпособных разгоняться свыше 1 ГБ/с, что им было принято решение заглянуть внутрь корпуса.

sd61.jpg
Фото: MyDrivers
«Начинка» современного внешнего SSD должна выглядеть совсем не так

К его величайшему удивлению, вместо характерной для USB-флешек и SSD-драйвов печатной платы, большую часть которой занимают модули памяти, он обнаружил крошечную платку с двумя слотами под карты microSD. Сами карты тоже были в наличии, как и древний контроллер из USB-накопителей 15-летней давности. Все это чудо китайской инженерной мысли работает на скоростях стандарта USB 2.0 прямиком из 2000 г., который выдает не более 480 Мбит/с или всего-навсего 60 МБ/с, и это еще в лучшем случае, при идеальных условиях.

Как пишет MyDrivers, в очень скором будущем сообщений о подобном обмане станет гораздо больше. Поддельные SSD стали поступать в массовую продажу.

Излишне честный производитель

Ответственный за появление такого SSD-накопителя обманул потенциальных покупателей во всем, кроме двух аспектов. Первый – он честно оснастил свою поделку коннектором USB-C, хотя и с поддержкой старого стандарта USB 2.0. Второй – обе карты microSD имеют объем 256 ГБ, что в сумме дает заявленные 512 ГБ.

Но в случае с емкостью карт нельзя быть до конца уверенным в том, что они действительно могут хранить в себе столько информации. Существуют способы перепрошивки карт малого объема, чтобы в компьютере они определялись как очень вместимые, и чтобы процесс копирования на них информации проходил как по маслу. Но скопировать информацию из них, с высокой долей вероятности, уже не получится – если ее объем превысит реальную емкость карты, то она будет повреждена.

Как централизованно решать проблемы импортозамещения бизнес-систем
Импортонезависимость

Также мошенники могли установить в этот SSD карты минимальной вместимости и перепрошить плату накопителя для достижения описанного эффекта. Это очень частый пример мошенничества, позволяющий сэкономить на установке качественных модулей памяти. Подобное очень распространено в сегменте дешевых китайских SSD, покупать которые если и стоит, то на свой страх и риск и очень большой опаской.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты MyDrivers рекомендуют приобретать накопители только давно проверенных и зарекомендовавших себя брендов. Также они советуют обходить стороной сомнительные точки продаж и никому неизвестные маркетплейсы, заманивающие доверчивых покупателей солидными скидками.

Все новое – это хорошо забытое старое

Поддельные внешние накопители SSD M.2 с картами microSD внутри – это новое явление, но лишь в том плане, как все реализовано. На деле портативные накопители, продающиеся под неизвестными брендами, а иногда и вовсе из логотипов, существуют на рынке годами.

sd6.jpg

Фото: rawpixel.com / FreePik
Любой накопитель без опознавательных знаков может оказаться подделкой

Например, на заре SSD, когда они предлагались чаще всего в форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA, предприимчивые мощенники помещали внутрь корпуса таких драйвов медленные и дешевые USB-флешки со взломанной прошивкой, которая показывала неправильный объем. Точно таким же способом подделывались и карманные жесткие диски, с той лишь разницей, что они намного тяжелее, чем просто корпус с флешкой внутри. Для компенсации веса внутрь помещались различные металлические предметы, например, гайки, а также камни, а чтобы все эти не гремело, производители обильно заливали все это термоклеем.

Георгий Дорофеев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Подмосковный госинтегратор купил серверы Lenovo больше, чем на полмиллиарда

Российский хакер сжег паспорт, чтобы не было соблазна уехать за границу. ФБР дает $10 млн за его голову

МТС обожглась на киберспорте и потеряла 200 миллионов

ФСБ будет знать, где россияне находятся и за что платят в интернете. Новый документ радикально упрощает слежку

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

ZTE массово набирает штат русских сотрудников в Казахстане и Узбекистане

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще