Россиянам предлагают сверхъемкие портативные SSD на 30 ТБ по копеечной цене. В чем подвох?

Популярный в России онлайн-магазин AliExpress и сеть Walmart продают карманные SSD на невероятные 30 ТБ менее чем за 2400 руб. Заявлена не только космическая емкость, но и высочайшая скорость работы. На деле это китайская копия SSD Samsung T5, который никогда не существовал в версии на 30 ТБ. Внутри подделки – либо две карты microSD крошечного объема, либо и вовсе обычная флешка USB 2.0, не способная вместить столь внушительный объем данных.

Цена – это главное

Крупнейшая в мире сеть магазинов Walmart (более 11 тыс. магазинов по всему миру) и популярный в России интернет-магазин AliExpress предложили покупателям новейшие карманные SSD-накопители емкостью 30 ТБ, пишет Tom’s Hardware. Приобрести такие можно всего за $39 (2350 руб. по курсу ЦБ на 29 августа 2022 г.). Примерно столько же (2330 руб.) в российской рознице на момент выхода материала стоил классический сотовый телефон BQ 3586 Tank Max.

Другими словами, 1 ТБ дискового пространства при покупке данного карманного носителя информации обойдется потребителям всего в $1,3 или приблизительно в 78 руб. Это самое выгодное предложение в мире, однако редакция CNews настоятельно не рекомендует приобретать данный SSD.

Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой

И дело тут не только в трудностях с оплатой товаров в иностранных магазинах из России, связанных с современной геополитической ситуацией. Walmart, сам того не подозревая, предлагает своим покупателям самую настоящую фальшивку, родина которой – Китай.

Доказать происхождение столь недорогого, но при этом невероятно вместительного SSD смог пользователь заблокированной соцсети Twitter под псевдонимом Ray [REDACTED] (@RayRedacted). Он купил такой же накопитель на AliExpress – самом известном китайском интернет-магазине в мире.

В чем подвох

Доставшийся Ray [REDACTED] экземпляр SSD выглядит в точности так же, как и накопитель, продающийся в Walmart. Это полная копия внешнего SSD популярного накопителя Samsung T5, который в версии на 500 ГБ стоит в одной из крупнейших российских сетей 8400 руб. ($139,8).

Авторы подделки скопировали дизайн корейского SSD подчистую, вплоть до шрифтов, которыми выполнены надписи на корпусе. Также они оснастили его интерфейсом USB-С, который, как заявлено в описании, обновлен до версии 3.1. Она обеспечивает очень высокую скорость передачи данных.

...и его китайская копия

Протестировав свое приобретение, Ray [REDACTED] выяснил, что SSD получил древний и очень медленный по меркам 2022 г. интерфейс USB 2.0. Но еще больше интересных открытий ждало его внутри корпуса.

К чему все усложнять?

Сверхъемкий SSD на 30 ТБ, как выяснилось, это всего лишь крошечных размеров печатная плата с двумя слотами microSD, в которые вставлены две карты памяти. Обе карты были залиты клеем, по всей видимости, для надежности.

Windows обманывать не станет. Или станет, но не по своей воле

Подлинную емкость каждой из SSD Ray [REDACTED] не указал. Однако при подключении к ПК ОС Windows определила два носителя по 15 ТБ каждый. Записать файлы на них можно, даже если они очень большие, и система будет корректно, по ее мнению, показывать занятый объем. Но после переноса данных на этот накопитель они становятся недоступными – прошивка SSD по достижении подлинного лимита емкости карт microSD просто перезаписывает данные поверх прежних, тем самым уничтожая информацию.

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В смекалке китайцам не откажешь

Несмотря ни на что, нельзя сказать, что все существующие SSD на 30 ТБ, выглядящие как Samsung T5, содержат внутри две карты microSD. На деле создатели данного творения из Поднебесной разработали сразу несколько его модификаций.

Можно сделать еще проще

Так, пользователь Twitter Megavolt Smithy-vaan (@SmithyVaankrach) похвастался своим экземпляром накопителя. Он отличается не только цветом корпуса, но и внутренним наполнением. В этом исполнении инженеры пошли по пути максимальной оптимизации и отказались от microSD в пользу обычного разъема USB, в который они поместили флешку небольшого размера. В итоге они смогли уменьшить размер платы и количество элементов на ней, что определенно помогло снизить себестоимость готового изделия.

Как распознать обман

К моменту выхода материала не было известно, как много людей отдали мошенникам свои деньги в надежде за минимальную цену купить супервместительный накопитель. Однако в мире не пока существует столь емких портативных SSD, не угрожающих личному или семейному бюджету. Другими словами, чтобы купить твердотельный накопитель или даже обычный жесткий диск, вмещающий десятки терабайтов, придется солидно потратиться. Производители пока не продают такие модели по низким ценам, так что все предложения, кажущиеся супервыгодными – не более чем обман и попытка мошенничества.

30-терабайтный SSD если и будет стоить на уровне дешевого мобильника , то лет через 10

Для примера, подлинный Samsung T5, с которого китайцы срисовали свое творение, стоит 8400 руб. в России, хотя вмещает в 15 раз меньше информации. Желающие приобрести умещающийся в кармане SSD на несколько десятков терабайтов должны быть готовы к серьезным тратам – им придется раскошелиться почти на полтора десятка тысяч долларов.

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В 2021 г. компания Apricorn выпустила портативный SSD Aegis Fortress L3 на 20 ТБ в комплекте с USB-C и аппаратным шифрованием AES XTS. На его корпус выведена цифровая панель для ввода кода разблокировки данных.

20-терабайтный SSD, с честной емкостью

Но, в отличие от 30-терабайтного китайского SSD за $39 творение Apricorn стоит «немного» дороже – почти $13 тыс. или 781,1 тыс. руб.