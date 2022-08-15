Samsung убивает популярный стандарт оперативной памяти ради новомодного DDR5

Samsung готовится к принудительному сокращению производства модулей DDR3, чтобы сосредоточиться на DDR5 и повысить спрос на DDR4. Эти и другие ее действия ведут к падению цен на память – она будет дешеветь как минимум до конца 2022 г.

DDR3 осталось недолго

Компания Samsung сокращает производство оперативной памяти DDR3, пишет портал WCCFTech. Это не самые современные модули ОЗУ, так как их выпуск начался еще в 2007 г., но на руках у пользователей и на балансе компаний по-прежнему числится немало ПК, поддерживающих именно DDR3.

Сокращая производство DDR3, Samsung преследует сразу несколько масштабных целей. Первая заключается в стремлении распродать избыточные запасы этих модулей.

Вторая цель – наращивание объемов выпуска памяти DDR5, самого современного стандарта DRAM на август 2022 г. Samsung хочет как можно скорее перевести пользователей на этот стандарт.

Samsung – это один из крупнейших производителей памяти DRAM в мире. Напару с SK Hynix, еще одной компанией из Южной Кореи они выпускают 71,3% таких модулей в денежном выражении (статистика IC Insights за 2021 г.). В этой связи решение Samsung снизить объемы выпуска памяти DDR3 может послужить примером для менее крупных вендоров. Но все может пойти по другому сценарию.

Черная полоса для DDR4

Память DDR3 используется не только в старых компьютерах и ноутбуках, но и во вполне современной бытовой технике. Сокращая производство этих модулей, Samsung попутно снижает стоимость модулей DDR4 – самых популярных на конец лета 2022 г., и тем самым подталкивает производителей бытовой техники к скорейшему переходу на этот стандарт и отказу от DDR3.

Samsung затеяла новую игру на рынке оперативной памяти

Тем не менее, спрос именно на DDR4 под влиянием различных факторов падает. Samsung надеется восстановить его за счет демпинга, что приводит к падению цен на DDR4 на общемировом рынке.

Для примера, в июле 2022 г. цены на память DDR4 объемом 4 ГБ рухнули на 8%. К концу сентября 2022 г. цены на все планки DRAM стандарта DDR4 могут снизиться на 15%.

Игры Samsung с ценами на DDR4 с целью привлечь новых клиентов могут обернуться против нее. Как пишет WCCFTech, производители модулей DDR3 тоже могут начать демпинговать, не желая терять клиентов и выручку.

Как Samsung влияет на рынок

Samsung, приостановившая поставки своей техники в Россию еще в марте 2022 г., часто пользуется положением доминирующего вендора DRAM-модулей. Ярчайший пример подобного произошел в июне 2015 г.

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В тот период Samsung внезапно срезала цены на чипы DDR4, чтобы повысить свою долю на рынке. План сработал, но от этих действий пострадали не только конкуренты корейского вендора, но и компании, закупавшие ее продукцию для последующей перепродажи OEM-производителям техники. Последние стали сотрудничать напрямую с Samsung, минуя посредников.

Демпинг совпал тогда с ростом цен на память DDR3. В итоге Samsung не только нарастила свою выручку, но и оказала миру услугу, ускорив отказ пользователей от DDR3 в пользу DDR4. Они, видя, что новые модули стоят не дороже морально устаревших, предпочитали переходить на них вместо того, чтобы пользоваться более древней технологией.

Пользователи в выигрыше

Происходящее на рынке DRAM-памяти в летом 2022 г. на руку конечным потребителям, что подтверждают прогнозы экспертов аналитической компании TrendForce. По их предположению, компьютерная оперативная память потребительского класса будет терять в цене вплоть до конца 2022 г.

При этом темпы ее удешевления будут расти. Согласно выводам аналитиков TrendForce, компьютерная оперативная память DRAM потребительского класса продолжит дешеветь до конца 2022 г., причем куда более существенными темпами, нежели прогнозировалось ранее. Если в начале 2022 г. в TrendForce считали, что в III квартале цены на DRAM упадут на 8-13% в зависимости от стандарта и объема памяти, то теперь этот показатель, по оценке компании, может достичь 18%.

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Более того, есть высокая вероятность, что DRAM-модули будут дешеветь и в 2023 г. Все это может сказаться на ценах на ноутбуки и готовые сборки ПК – они тоже могут начать снижаться.