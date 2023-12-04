Времена почти бесплатной оперативной памяти закончились. Цены взлетели на 20% по вине производителей

Оперативная память самого современного стандарта DDR5 выросла в цене на 20%. Это коснулось не только России, но и всех остальных стран, а причина тому – решение производителей о сокращении производства с целью создания искусственного дефицита.

Ценники не успевают переписывать

После нескольких лет стабильного падения цены на оперативную память перешли к росту, притом к настолько уверенному, что даже самые пессимистично настроенные аналитики были весьма удивлены. Как пишет портал WCCFTech, самая современная оперативная память DDR5, получившая распространение в 2020 г., подорожала на 15-20% год к году, и это выше первоначальных прогнозов аналитиков.

Планки более старого стандарта DDR4 (2014 г.), несмотря на то, что они постепенно уходят на второй план, тоже не стали дешевле. Наоборот, теперь за них придется отдать на 10-15% больше денег, чем годом ранее, несмотря на то, что DDR5 лучше по всем основным параметрам.

Что еще более примечательно, совсем морально устаревший стандарт DDR3, дебютировавший в 2007 г., тоже не стал доступнее. Те, кому все еще нужна такая оперативная память, будут вынуждены покупать ее по цене, на 10% более высокой в сравнении с прошлогодней.

«Заговор» производителей

У происходящего на рынке оперативной памяти есть всего одно объяснение. Это не подскочившие продажи и не очередные ковидные ограничения, из-за которых закрылись все заводы мира – все намного банальнее. Причина того, что всем теперь придется платить за ОЗУ больше – в жадности производителей.

В конце лета – начале осени 2023 г. вендоры чипов памяти решили снизить объемы производства, чтобы простимулировать цены – склады с памятью из-за плохих продаж техники на фоне глобальной экономической стагнации оказались переполнены. Поначалу, чтобы не столкнуться с крупномасштабным переизбытком, производители постоянно снижали цены, что не могло идти им на пользу в финансовом плане.

Теперь же они иначе подойти к поиску выхода из сложившейся ситуации. Принудительное замедление конвейера решает сразу две их проблемы – устраняет отсутствие свободного места на складах и позволяет зарабатывать больше. Оплачивают «банкет» конечные потребители.

Снизить объемы производства одновременно решили все крупнейшие поставщики чипов памяти из разных стран мира – и американская Micron, и корейские Samsung и SK Hynix. Является ли это решение договорным, еще предстоит выяснить.

Прогнозы, которые не сбылись

20-процентный рост цен на ОЗУ к концу IV квартала 2023 г. – явно не совсем то, чего ожидали аналитики, в том числе и те, которые годами исследуют рынок памяти и выпускают прогнозы, которые сбываются в подавляющем большинстве случаев. Речь, в том числе, о компании TrendForce, эксперты которой в октябре 2023 г. предсказывали, что по итогам последней четверти 2023 г. цены на модули RAM DDR5 для настольных ПК вырастут на 3-8%, а DDR4 – не более чем на 5%.

По их мнению, серверная память DDR4 должна была остаться на томе же уровне цен, что и в III квартале 2023 г., а DDR5 – подорожать максимум на 5%. Модули памяти LPDDR4 и LPDDR5 для мобильных устройств должны были вырасти в цене на 3-8% и 5-10% соответственно, а суммарное подорожание ОЗУ по итогам IV квартала 2023 г. должно было находиться в пределах 3-8%.

Как долго будут держаться высокие цены на оперативную память, эксперты предсказать не могут. Вероятнее всего, все будет зависеть от того, как быстро производители освободят свои склады. Но вполне может случиться и так, что потребители, увидев новые значения на ценниках, в большинстве решат повременить с апгрейдом, пока цены не вернутся хотя бы к прежним значениям. Вероятность такого явления исключать нельзя.

Не оперативкой единой

Вместе с оперативной памятью начали расти цены и на твердотельные накопители, которые тоже непрерывно дешевели на протяжении нескольких лет, и дело вновь в искусственном сокращении производства. Первоначальные прогнозы аналитиков гласили, что цены на SSD потихоньку начнут расти в I квартале 2024 г. и устремятся вверх в II квартале 2024 г., но в итоге они не оправдались.

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Как показала практика, твердотельные накопители стали дорожать на глазах значительно раньше, в IV квартале 2023 г. Как долго это продлится, аналитики предсказывать не решаются.

Напомним, что более высокая стоимость – единственное, в чем SSD проигрывают жестким дискам. Однако в последние месяцы цены на базовые модели SSD и HDD в пересчете на 1 ГБ почти сравнялись. Теперь же у винчестеров появился шанс на рост продаж, возможно, кратковременный.