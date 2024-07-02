Пользователей заставят обновить ПК – в новых процессорах Intel не будет поддержки культовой технологии

Intel отправит на свалку истории оперативную память стандарта DDR4. Ее новейшие процессоры обойдутся без поддержки этой памяти, которая в свое время продемонстрировала значительный скачок производительности на фоне DDR3. Intel сосредоточится на поддержке суперсовременной памяти DDR5, распространение которой началось в 2020 г.

Хватит держаться за прошлое

Компания Intel собирается исключить поддержку оперативной памяти DDR4 из своих новейших процессоров Arrow Lake-S, пишет портал Tom’s Hardware. Премьера чипов запланирована на III квартал 2024 г. (1 июня – 30 сентября).

Официально об отказе от DDR4 Intel пока не объявляла, но в сети уже появились детали о новой серии чипсетов Intel 800, которые будут работать в паре с процессорами Arrow Lake-S, и в нем упоминаний о DDR4 нет.

Стандарт памяти DDR4 появился в 2014 г. и пришел на смену господствовавшему на тот момент DDR3, вышедшему в 2007 г. Новая память оказалась быстрее, энергоэффективнее и, что самое главное для большинства потребителей, дешевле предшествующей, притом едва ли не на старте продаж самых первых модулей. Эти факторы в совокупности позволили DDR4 очень быстро занять рынок, не оставив DDR3 и тем более совсем уж древнему DDR2 (2003 г.) ни шанса.

Intel Intel задает тренды. Вероятнее всего, вслед за ней от поддержки DDR4 полностью откажется и AMD

Но в 2020 г. на смену DDR4 пришла еще более совершенная память DDR5, которая оказалась лучше во всем, кроме цены. Тем не менее, с годами стоимость таких планок заметно снизилась, но и Intel, и AMD долгое время выпускали процессоры с поддержкой одновременно и DDR5, и более старой DDR4. По всей видимости, Intel решила первой отказаться от поддержки DDR4, точно так же, как несколькими неделями ранее AMD раньше других выпустила процессоры, которые не будут работать в Windows 10 (и в более ранних системах Microsoft тоже).

Между первой и второй

Intel совместно с партнерами показала первые материнские платы на чипсетах серии 800 в июне 2024 г в Тайване на выставке Computex 2024, но не раскрыла ни единой ценной подробности о нем. Согласно последним данным, DDR4 – не единственная технология, которой больше не место в современном мире компьютерных комплектующих.

Tom’s Hardware пишет, что участь DDR4 разделит еще и PCI-E 3.0 – интерфейс, спецификации которого были утверждены в конце 2010 г. Технологии совсем скоро исполнится 14 лет, и у нее, в отличие от DDR4, не один потомок, а сразу три, искоро появится четвертый.

Так, в 2017 г. свет увидел стандарт PCI-E 4.0, на смену которому в том же году пришел PCI-E 5.0. В 2022 г. были утверждены спецификации PCI-E 6.0, а появление PCI-E 7.0 предварительно запланировано на 2025 г.

С каждой новой итерацией интерфейс PCI-E становился все быстрее. Для сравнения, PCI-E 3.0 х16 выдает 15,7 ГБ/с, а более новый PCI-E 4.0 x16 – почти вдвое больше, 31,5 ГБ/с. PCI-E 5.0 x16 имеет пропускную способность 63 ГБ/с, PCI-E 6.0 x16 – 121 ГБ/с, то есть он кратно быстрее устаревшего PCI-E 3.0, от которого собирается избавиться Intel. Грядущий PCI-E 7.0 x16 получит пропускную способность 242 ГБ/с.

Чего ждать от новой платформы Intel

Переход на чипы Intel 800 и платформу LGA-1851 влечет за собой массу изменений в конструктиве ПК. В частности, платформа предполагает 16 линий PCIe 5.0 для видеокарты, а также по четыре лении PCI-E 4.0 и 5.0 для SSD напрямую от процессора.

Новые процессоры Intel получат встроенные контроллеры скоростного интерфейса Intel Thunderbolt 4, что позволит, в том числе, использовать интегрированную в процессор графику для передачи изображения сразу на четыре монитора. Подключить их можно будет по DisplayPort 2.1 или HDMI 2.1.

Новая платформа Intel подразумевает поддержку быстрых интерфейсов USB 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen 2x1 и USB 3.2 Gen 1. Пока нет подробностей о количестве поддерживаемых портов каждого типа, аналитики Tom’s Hardware полагают, что их будет не меньше, чем в чипсете Z790 – флагмане серии Intel 700. В нем поддерживаются пять 20-гигабитных USB, а также 10 5-гигабитных портов и столько же 10-гигабитных.

Без новомодного Wi-Fi 7 тоже не обойдется, равно как без 1-гигабитного и опционального 2,5-гигабитного Ethernet.

Пришла пора апгрейда

Одной из отличительных черт новых процессоров Intel станет отказ от прежних сокетов в пользу новой платформы LGA-1851, которая пришла на смену LGA-1700. Цифра в названии – это количество контактов. Первые процессоры для LGA-1851 Intel показала в конце весны 2024 г.

Чипы для LGA-1851 никоим образом не получится установить в сокет LGA-1700, поэтому придется покупать новую материнскую плату. А поскольку поддержка DDR4 скоро уйдет в прошлое, то потребуется закупить и новые модули DDR5. Впрочем, с учетом нынешних цен на эту память, которые за последние три года сильно упали, массовое недовольство пользователей не ожидается, считают эксперты Tom’s Hardware.