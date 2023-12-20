Российский рынок ПК внезапно ожил. Популярность отечественных компьютеров бешено растет. Опрос

В России выросли продажи компьютеров и ноутбуков, к тому же очень существенно – более чем на треть всего за год. Поставки исчисляются сотнями тысяч, продукция российских вендоров – в лидерах. Но радоваться пока рано – кризис еще не пройден.

От увядания к восстановлению

Российский рынок компьютеров перешел от сокращения к почти безудержному росту, если сравнивать с показателями 2022 г. Так, по итогам III квартала 2023 г. в стране было продано в пределах 1,6 млн компьютеров, мобильных и стационарных в сумме. В деньгах это около $1,-02 млрд.

Это, согласно статистике компании IT Research, на 35% больше в сравнении с третьей четвертью 2022 г. При этом год назад условия для покупки компьютерной техники в России были намного более выгодными в плане денег, поскольку в тот период курс доллара не превышал 60 руб., тогда как осенью 2023 г. он неоднократно преодолевал отметку в 100 руб. Объективная реальность такова, что чем слабее рубль по отношению к американской валюте, тем дороже в России стоит все, включая компьютеры.

По-прежнему есть, к чему стремиться

35-процентный рост продаж – весьма серьезное достижение. Однако Это пока не означает, что кризис на российском компьютерном рынке миновал, потому что достаточно обратиться к статистике двухлетней давности, как сразу станет очевидно, что ритейлерам еще есть над чем работать. В сравнении с продажами в III квартале 2021 г. нынешний результат – это 25-процентное падение в натуральном выражении.

Фото: DNS Ноутбуки и ПК продаются лучше, чем годом ранее. Ритейлеры это подтверждают

Также продажи ПК в России в III квартале 2023 г. не дотянули до объемов, реализованных в I квартале 2023 г. Но, если взять статистику за все три квартала, то результат 2023 г. в натуральном выражении оказался на 20% лучше, чем за аналогичный период 2022 г. Всего за первые девять месяцев 2023 г. в России было продано 4,9 млн компьютеров, что на 11% хуже итогов первых трех кварталов 2021 г.

Время российских компьютеров

Российские бренды по итогам III квартала 2023 г. прочно обосновались в тройке лидеров в сегменте настольных компьютеров. Первые три места захватили производители Dexp (принадлежит розничной сети DNS), iRu и ICL, а за ними следуют отечественные Depo и Aquarius. В совокупности этот квинтет занял 24% рынка системных блоков.

Что касается иностранных компаний, то их доля в этом сегменте, по данным IT Research, сократилась до 6%. Многие крупные вендоры, включая американские Dell и HP и китайскую Lenovo, предпочли прекратить поставки своих ПК в Россию.

За отчетный период поставки системных блоков в Россию выросли на 28% год к году и составили 770 тыс. Отставание от третьей четверти 2021 г., когда было продано 790 тыс. системников, невелико.

Россияне распробовали отечественные ноутбуки

Мобильных ПК в III квартале 2023 г. было продано столько же, сколько и настольных – 770 тыс. Это на 42% больше, чем годом ранее, и на 40% меньше в сравнении с III кварталом 2021 г.

Положительную динамику продаж показали ноутбуки отечественных вендоров – в сумме они выросли в шесть раз за год, особенно ноутбуки. F+ Tech и Aquarius. Тем не менее, лидерами они не стали – россияне отдали предпочтение мобильным ПК Asus, Huawei и Lenovo, которые заняли в сумме 35% рынка. Техника этих брендов ввозится в Россию по параллельному импорту.

«В этом году мы видим рост интереса к ноутбукам российских брендов и продолжим развитие такого ассортимента, – сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». – Отечественные компании, например, Irbis и F+ теперь представлены не только в базовых устройствах до 25 тыс. руб., но и активно расширяют выбор в среднем сегменте c девайсами стоимостью от 50 тыс. руб.. По итогам III квартала 2023 г. доля отечественных брендов ноутбуков в наших штучных продажах составила более чем 10%, что в три раза больше, чем годом ранее».

«В III квартале 2023 г. продажи ПК и ноутбуков выросли на 29% по сравнению со II кварталом 2023 г. и на 8% по сравнению с I кварталом 2023 г. Самые популярные бренды – Apple, Acer и Asus», – сказали CNews в Wildberries.

Универсальные устройства россиянам не нужны

Если компьютеры и ноутбуки в III квартале 2023 г. продавались в России сотнями тысяч, то моноблоки (это компьютер в одном корпусе с монитором) – лишь десятками тысяч. Всего за третий квартал было продано лишь в пределах 62 тыс. таких устройств, то есть более чем 10 раз меньше, чем классических системных блоков.

Этот результат даже меньше, чем во II квартале 2023 г., но в целом за год зафиксирован 48-процентный рост продаж. Впрочем, эксперты связывают его с «эффектом низкой базы» – потому что в III квартале 2022 г. моноблоки продавались еще хуже.

Лидерство в этом сегменте удержала отечественная компания iRU. Второе место – у китайской Lenovo, третьей – у тайваньской MSI. В натуральном выражении российских моноблоков было реализовано примерно столько же, сколько и зарубежных – продажи отечественных моделей подскочили на 72% год к году.

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«Продажи российских ПК растут за счет бизнеса – компании обеспечивают сотрудников оборудованием и обновляют парк устройств. Также влияет массовый переход на российское ПО и операционные системы – для таких задач отечественные ПК подходят, и стоят при этом дешевле, чем зарубежная техника. Доля российских ПК в продажах продолжит увеличиваться – тренд на отечественное ПО и операционки сохранится, а доступа к западной технике, кроме дорогого параллельного импорта, сейчас нет», – сказал CNews Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass.



