В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением

Компания Panasonic начинает продажи в России сразу двух моделей беспроводных наушников Technics EAH-AZ60 и EAH-AZ40 с технологией JustMyVoice, которая направленно выделяет и усиливает речь, убирая все посторонние шумы. Новые наушники обеспечивают чистое иммерсивное звучание и отличное качество связи в любой обстановке, что позволяет использовать их не только для прослушивания музыки, но и для работы в условиях удаленного офиса.

Специальный дизайн акустической камеры, гармонайзера и специальные драйверы Technics (8-миллиметровые в EAH-AZ60 и 6-миллиметровые в EAH-AZ40) обеспечивают объемное звучание. Благодаря поддержке беспроводного аудио высокого разрешения LDAC наушники гарантируют высокое качество звука, передаваемого по Bluetooth. Встроенные микрофоны (8 микрофонов в EAH-AZ60 и 6 микрофонов в EAH-AZ40) активно улавливают голос во время разговора, а технология JustMyVoice изолирует и усиливает речь, заглушая окружающий шум, в том числе шум ветра.

Инженеры Technics объединили в топовой модели EAH-AZ60 технологию двойного гибридного подавления шума с прямой и обратной связью с аналоговой и цифровой обработкой сигнала.

Кроме того, пользователи Technics могут использовать приложение Technics Audio Connect, чтобы адаптировать параметры шумоподавления и режима звука к окружающей среде. В режиме передачи естественного звукового окружения (Natural Ambient) происходит полное улавливание голосов и других окружающих звуков от низких до высоких частот.

Technics EAH-AZ60

Режим концентрации внимания (Attention) подавляет нежелательные внешние шумы и улавливает звуки в диапазоне частот человеческого голоса, гарантируя, что слушатель может слышать человеческие голоса поблизости, объявления в аэропорту или голоса близких дома.

Обе модели наушников EAH-AZ60 и EAH-AZ40 могут одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth, совместимы со смартфонами и планшетами на Android версии 6.0 или старше с поддержкой Google Play с iPhone, iPad и iPod Touch с iOS версии 12 или старше. Нажатие на сенсорный датчик наушника активирует голосового помощника Amazon Alexa или Siri.

Выполненные в новом каплевидном дизайне наушники плотно сидят в ушах и легко регулируются с помощью силиконовых вкладышей. Для Technics EAH-AZ60 доступны вкладыши 7 размеров (XS1, XS2, S1, S2, M, L и XL), а для Technics EAH-AZ40 – вкладыши 4 размеров (XS, S, M и L). Обе модели надежно защищены от брызг и дождя (водонепроницаемость стандарта IPX4).

Наушниками Technics EAH-AZ60 можно пользоваться до 7 часов без подзарядки с включенным режимом ANC (активное шумоподавление) и до 24 часов при полной зарядке в компактном зарядном футляре. Модель Technics EAH-AZ40 гарантирует до 7,5 часов непрерывного прослушивания без подзарядки и до 25 часов с подзарядкой в футляре. Функция быстрой зарядки обеспечит еще как минимум 90 минут работы в режиме воспроизведения для EAH-AZ40 и 70 минут работы для EAH-AZ60.

В России новые беспроводные наушники доступны в черном и серебристом цветах (модель Technics EAH-AZ60 только в черном цвете). Приобрести модель EAH-AZ60 можно в официальном интернет-магазине Panasonic за 17 990 руб., а модель EAH-AZ40 – за 11 990 руб.