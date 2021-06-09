Skymec поставит в Россию две новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10

Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и СНГ, представил две беспилотные новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10, предназначенные для выполнения сельскохозяйственных задач. Модели способны автоматически облетать препятствия, определять координаты пространства и выполнять задачи с точностью до сантиметра. Высокая защищенность конструкции от воздействий внешней среды позволяет использовать дроны практически при любых погодных условиях.

Аппараты Agras T30 и Agras T10 оснащены сферической радиолокационной системой, которая обеспечивает такие функции, как сканирование местности, обнаружение препятствий и их автоматический обход. Благодаря передним и задним камерам FPV и ярким прожекторам система всесторонне обеспечивает безопасность и четкость выполняемых работ в любое время суток и при любой погоде.

Модель Agras T30 оборудована инновационным плунжерным насосом и 16 форсунками, которые обеспечивают улучшенную ширину, скорость, распределение и эффективность распыления удобрений или пестицидов. Двухканальный электромагнитный расходомер вместе с новым устройством Smart Supply Reminder, отвечающим за непрерывный расчет оставшегося количества жидкости, делают операции опрыскивания более точными, чем когда-либо.

T30 способна переносить груз массой до 40 кг, что позволяет транспортировать небольшое оборудование или любую другую полезную нагрузку.

Дроны DJI Agras T30 и Agras T10 предназначены для выполнения сельскохозяйственных задач

Дрон Agras T10 создан на основе совершенно новой концепции и обладает четырехсторонней складывающейся конструкцией, быстросъемным баком для распыления объемом 8 литров и аккумулятором: его удобно хранить, готовить к запускам, при необходимости можно легко заменить.

T10 обладает высокоточной системой навигации и позиционирования D-RTK, которая может определять координаты в пространстве с точностью до сантиметра, а также двухантенной технологией, обеспечивающей измерения курса и высокую устойчивость к магнитным помехам.

Обе модели имеют степень защиты IP67, а основные компоненты обладают тремя уровнями защиты: у них высокая коррозийная стойкость, пыле- и водонепроницаемость. Это позволяет им работать даже в неблагоприятную погоду. При попадании грязи на беспилотник его достаточно просто промыть водой.

Пульт моделей обеспечивает максимальное расстояние передачи до 7 км, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также имеет 5,5-дюймовый яркий экран, изображение на котором видно даже при ярком солнечном свете. Время работы пульта составляет до 4 часов, что делает его идеальным для длительных и высокоинтенсивных операций.

Новинкой также стал режим управления несколькими дронами Multi-Aircraft на пульте дистанционного управления. Его можно использовать для координации работы нескольких дронов одновременно, что позволит аграриям многократно увеличить производительность работ.

«Новые коптеры от DJI идеально подходят для всех сельскохозяйственных задач. Agras T30 и Т10 предлагают агрономам новый способ обработки возделанных полей фунгицидными и инсектицидными препаратами в профилактических целях. Применение новых моделей сократит время выполнения работ и во много раз увеличит их продуктивность. Благодаря функции ультромалообъемной обработки (УМО) значительно уменьшатся затраты на удобрения», – отметил Антон Ларсен, директор отдела промышленных решений компании Skymec.