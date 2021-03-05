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Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy XCover 5 – прочное и производительное устройство, предназначенное для сотрудников, которым нужно выполнять технически сложные задачи, оставаясь мобильными. XCover 5 сочетает в себе крепкий корпус и может долгое время работать без подзарядки. Он обладает повышенной чувствительностью к прикосновениям для работы в перчатках, а также сменной батареей с быстрой подзарядкой для продуктивности в течение всего дня. Устройство может работать в производственном цехе или в сильную жару, под дождем или снегом на открытом воздухе.

Galaxy XCover 5 получил ряд функций для выполнения сложных задач. Повышенная амортизация позволяет смартфону выдерживать падения с высоты до 1,5 метров, а пыле- и водонепроницаемость по классу IP68 означает, что его можно погружать в воду более чем на метр на срок свыше 30 минут. Кроме того, функция Glove Touch увеличивает чувствительность экрана устройства к прикосновениям, позволяя управлять смартфоном даже в рабочих перчатках.

Помимо физической прочности, обеспечивающей длительный срок службы, Galaxy XCover 5 защищает конфиденциальные корпоративные данные. В аппаратное обеспечение устройства интегрирована Samsung Knox, платформа, обеспечивающая безопасность на всех уровнях, от чипа до приложений.

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Galaxy XCover 5 также дополнен мобильными решениями от партнеров для использования в широком спектре бизнес-сценариев, включая возможность интеграции режима «рация» в Microsoft Teams. Функция push-to-talk позволяет оставаться на связи в течение дня и практически мгновенно связываться с одним или одновременно несколькими коллегами простым нажатием кнопки. Настраиваемая функция XCover Key обеспечивает доступ в одно касание к наиболее часто используемым и самым необходимым приложениям, таким как светодиодный фонарик, экстренные вызовы или карты.

Благодаря производительному процессору Exynos850, 4 ГБ оперативной и до 64 ГБ встроенной памяти, Galaxy XCover 5 удовлетворяет самые строгие требования бизнеса. Долговечный сменный аккумулятор емкостью 3000 мАч поддерживает быструю зарядку через разъемы USB и POGO.

Galaxy XCover 5 также обладает множеством других удобных функций, которые помогут сотрудникам при работе. Светодиод, расположенный на задней панели телефона рядом с камерой, можно использовать как фонарик для работы в условиях низкой освещенности. Чип NFC позволяет применять смартфон в качестве платежной или транспортной карты, что делает его удобным для сотрудников, которые много ездят на общественном транспорте.

Новый Galaxy XCover 5 будет доступен с марта 2021 года на ряде рынков Азии, Европы и Латинской Америки. О старте продаж в России будет сообщено дополнительно.

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