Fossibot F106 Pro: старт продаж защищенного смартфона с ярким фонариком и мощным динамиком

Производитель защищенных смартфонов Fossibot анонсировал старт продаж на новую модель бронефона F106 PRO.

Первая глобальная распродажа Fossibot F106 PRO начинается 15 апреля и продолжится до 21 апреля 2024 г. Розничная цена составляет $229,99, однако, пользователи смогут приобрести его всего за $139,99 в официальном магазине Aliexpress Fossibot или за $179,99 на официальном веб-сайте Fossibot.

Fossibot F106 PRO отличается своим уникальным дизайном, он выделяется среди десятков бронефонов. Он оснащен большим 6,58-дюймовым дисплеем FHD + waterdrop, защищен прочным стеклом Dragontrail Glass от Asahi, которое предотвращает появление царапин, а также выдерживает падения.

Cтарт продаж защищенного смартфона с ярким фонариком и мощным динамиком

В нижней части расположены индикаторы водонепроницаемости и прочности, а также отверстие для шнурка. Весь корпус защищен по стандарту водонепроницаемости IP68, пыленепроницаемости и ударопрочности. Светодиодный фонарь для кемпинга с высокой яркостью подходит для различных задач, таких как строительство, прокладка туннелей, рубка древесины, ремонт автомобилей и техническое обслуживание коммунальных служб. В то же время мощный динамик обеспечивает более качественное оповещение о звонках в шумной обстановке, а также отличное воспроизведение музыки в кемпинге на открытом воздухе.

Обладая мощным динамиком и ярким фонарем для кемпинга, Fossibot F106 Pro относится к смартфонам среднего класса. Он оснащен процессором MediaTek Helio G85 и аккумулятором емкостью 12000 мАч. Зарядное устройство мощностью 30 Вт позволяет полностью зарядить устройство за 3 часа, а до 70% - за 1,5 часа.

На одном полноценном заряде Fossibot F106 Pro может работать более 35 дней с одной подключенной SIM-картой, что дает возможность пользоваться смартфоном длительное время на открытом воздухе.

Девайс оснащен 8 ГБ – ОЗУ и 256 ГБ – ПЗУ, а также поддерживает дополнительное расширение памяти на 7 ГБ для эффективной работы в режиме многозадачности и при запуске тяжелых игр.

F106 Pro может похвастаться 48-мегапиксельной основной камерой с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, 20-мегапиксельной камерой ночного видения от Sony для съемки в темноте и 16-мегапиксельной фронтальной камерой от Sony. Сочетая в себе водонепроницаемость и фантастическую 48-мегапиксельную камеру, F106 Pro позволяет осуществлять подводную фото- и видеосъемку.

Мощный динамик обладает номинальной мощностью в 3 Вт при пиковой мощности в 3,5 Вт. Он также впечатляет максимальным звуком в 103 дБ. Fossibot F106 PRO обеспечивает лучшее качество звука среди смартфонов в своем ценовом сегменте. Высокая громкость гарантирует, что вы точно не пропустите звонки на улице или в шумной обстановке, а высококачественный звук позволит вам в полной мере наслаждаться музыкой на природе.

Фонарь для кемпинга обладает мощностью в 3 Вт, а его максимальная яркость составляет 512 люмен. Кроме того, он оснащен вспышкой и режимом SOS. Эти функции вы сможете использовать в ситуациях, когда вам необходима помощь или когда нужно сообщить о своем местоположении.

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Компания Fossibot занимается разработкой и усовершенствованием смартфонов, для того чтобы они легко справлялись с повышенными запросами любителей активного отдыха или работников, трудящихся в суровых условиях.