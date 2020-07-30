Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России

Компания Oppo представляет новый бюджетный смартфон серии А — Oppo A12. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 4230 мАч.

Oppo A12 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35. Смартфон оборудован 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ основной памяти с возможностью расширения с помощью карты SD до 256 ГБ. Батарея 4230 мАч обеспечивает до 17 часов беспрерывной работы устройства.

Фирменная оболочка ColorOS 6.1 оснащена «интеллектуальным помощником» Smart Assistant, который обеспечивает быстрый доступ к любым приложениям и функциям. Также для моментального переключения между приложениями на боковой стороне экрана расположена панель Smart Sidebar.

Oppo A12

Функция оптимизации звука Dirac автоматически настраивает шумовые эффекты для игр, аудио и видео.

Задняя панель устройства выполнена с оптической иллюзией 3D Diamond Blaze Design, которая меняет оттенки в зависимости от угла падения света. Изогнутый корпус с соотношением сторон 19:9 и весом всего 165 г удобно лежит в руке. Кроме того, смартфон получил подэкранный сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лица AI Facial Unlock. Oppo A12 оснащен 6,22-дюймовым экраном с технологией защиты зрения.

Смартфон оборудован двумя модулями камер. Основная 13 Мп камера обеспечивает 6-кратный цифровой зум. Дополнительный датчик глубины (2 Мп) отвечает за усиление эффекта боке при портретной съемке. Oppo A12 также предлагает два специальных режима: портретный и Dazzle Color Mode, которые позволяют добиться более ярких и естественных цветов.

Спецификации Oppo A12

Фронтальная камера на 5 Мп, реализованная на базе технологий искусственного интеллекта, оптимизирует качество фото. Режим AI бьютификации автоматически определяет возраст, пол и особенности кожи, подбирая лучшие настройки для селфи. Для любителей короткого видео Oppo A12 предлагает встроенный видеоредактор Soloop, который поможет моментально смонтировать ролик.

В России Oppo A12 будет представлен в двух цветах: черном и синем. Смартфон можно будет приобрести в фирменном интернет-магазине Oppo, а также в магазинах партнеров DNS, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, Ситилинк, ОнлайнТрейд, Beru.ru. Стоимость смартфона составит 10 990 руб.